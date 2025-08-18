El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Listado completo de los incendios activos en Castilla y León este lunes
Begoña Gómez Ignacio Gil

Peinado cita a Begoña Gómez por presunta malversación en la contratación de su asesora

La esposa de Pedro Sánchez declarará el próximo 11 de septiembre y ya figuraba como investigada por delitos de tráfico de influencia, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo

Mateo Balín

Mateo Balín

Lunes, 18 de agosto 2025, 19:16

El juez Juan Carlos Peinado ha acordado imputar a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, un presunto delito de malversación de caudales públicos ... por la contratación su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Valladolid, en alerta por contaminación como consecuencia de los incendios
  2. 2 Controlado el incendio de gravedad 1 en Santovenia de Pisuerga
  3. 3 Las cuadrillas de lucha contra incendios de Castilla y León: «Muchas dotaciones estamos paradas en base, sin activar»
  4. 4

    Hallan muerto en su casa de Delicias a un hombre que vivía solo
  5. 5 Arranca un nuevo incendio en la provincia de Salamanca en Mieza
  6. 6

    Los contagios por chikungunya podrían llegar a España en las próximas semanas
  7. 7

    El fuego arrasa 17 casas de Cansoles y el trabajo se centra en proteger Guardo
  8. 8

    El fuego avanza sin control en Sanabria y 8.000 personas se preparan para una «previsible» evacuación
  9. 9

    Cae inconsciente por un puñetazo durante una pelea en Cabezón de Pisuerga
  10. 10 Un pájaro choca contra el tendido eléctrico y causa un fuego en Quintanilla de Arriba

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Peinado cita a Begoña Gómez por presunta malversación en la contratación de su asesora

Peinado cita a Begoña Gómez por presunta malversación en la contratación de su asesora