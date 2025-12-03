El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Entrada al Campus de Acciona, sede principal de la multinacional. EFE

El juez interroga hoy a dos exjefes de Acciona señalados por la UCO en el 'caso Koldo'

Pelegrini y Olarte tendrán que aclarar si el 2% de los contratos con Servinabar adjudicados por Transportes, unos 6,7 millones, fueron a pagar mordidas a Santos Cerdán y Koldo García

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 07:44

Comenta

La línea de investigación abierta por el instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo sobre Acciona Construcción entra este miércoles en ebullición. El juez ... Leopoldo Puente toma declaración a un exdirectivo de la filial y a un subordinado suyo por su vinculación con las obras públicas que la constructora logró en Unión Temporal de Empresas (UTE) con Servinabar. La mercantil navarra que los investigadores sitúan en el epicentro de la presunta trama de amaños en esas licitaciones a cambio de comisiones ilegales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere José Luis Cienfuegos, director de la Seminci, a los 60 años de edad
  2. 2 Herido un trabajador de 29 años tras sufrir una descarga eléctrica en Mojados
  3. 3

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  4. 4

    El carnicero que vino a Valladolid por amor
  5. 5

    Un hombre con el que intimó en Instagram estafa 14.500 euros a una mujer
  6. 6

    El antiguo rastro que animaba los domingos en la zona de copeo de Valladolid
  7. 7

    Triplica la tasa de alcohol y provoca un accidente en el Paseo de Zorrilla
  8. 8

    Empiezan las demoliciones en la estación de trenes de Valladolid
  9. 9

    Adiós al carrusel navideño de la plaza de San Andrés por carecer de permiso municipal
  10. 10 Facua acusa a la DGT de favorecer un «fraude masivo» con las balizas V-16

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El juez interroga hoy a dos exjefes de Acciona señalados por la UCO en el 'caso Koldo'

El juez interroga hoy a dos exjefes de Acciona señalados por la UCO en el &#039;caso Koldo&#039;