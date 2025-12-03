El juez interroga hoy a dos exjefes de Acciona señalados por la UCO en el 'caso Koldo'

La línea de investigación abierta por el instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo sobre Acciona Construcción entra este miércoles en ebullición. El juez ... Leopoldo Puente toma declaración a un exdirectivo de la filial y a un subordinado suyo por su vinculación con las obras públicas que la constructora logró en Unión Temporal de Empresas (UTE) con Servinabar. La mercantil navarra que los investigadores sitúan en el epicentro de la presunta trama de amaños en esas licitaciones a cambio de comisiones ilegales.

El peso pesado de las comparecencias lo tiene Justo Vicente Pelegrini, director de Construcción de Acciona para España hasta el pasado 16 de junio, cuando la multinacional cesó y canceló todos los contratos con Servinabar tras conocerse el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que ponía en el foco varias obras adjudicadas a la UTE.

El magistrado también tenía previsto interrogar este miércoles a Tomás Olarte y Manuel José García Alconchel, los directores de la zona norte y la zona sur de Acciona Construcción, respectivamente, que reportaban a Pelegrini y a los que la empresa suspendió en sus funciones el pasado 18 de noviembre, cuando trascendió otro informe de la UCO centrado en las relaciones entre ambas empresas y con el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Sin embargo, la declaración de García Alconchel se ha pospuesto al 15 de diciembre porque su abogada no podía acudir hoy a la cita en el alto tribunal por motivos de salud.

Según consta en las pesquisas del 'caso Koldo', Cerdán llegó a ser propietario del 45% de las participaciones de Servinabar en 2016, cuando estuvo a punto de dejar la política, junto a su socio y «amigo» Antxon Alonso y, posteriormente, a un tercer socio (al 4%) que la policía judicial identificó como Jon Aritz Santamaría.

De acuerdo con los investigadores, la relación entre Servinabar y Acciona comenzó en 2015 a raíz del proyecto de Mina Muga (Navarra). De hecho, la UCO no solo sitúa ahí el origen de la UTE sino de la presunta trama de comisiones, una de las dos causas que investiga el instructor del Supremo (la otra versa sobre la compra de mascarillas en plena pandemia, en la que están procesados el exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el «conseguidor» Víctor de Aldama).

Las reuniones y tres obras

Los agentes precisan en su último informe que Acciona y Servinabar firmaron ese año, a los pocos días de constituirse esta última, un acuerdo marco para «explorar futuras oportunidades de negocio» por el que la segunda mercantil se llevaría un 2% por los servicios prestados en el contrato. Ese acuerdo fue suscrito por Pelegrini, por parte de Acciona, y Alonso, en nombre de Servinabar. La UCO relata que la relación empresarial se canalizó a través de ambos pero también de Cerdán, Olarte y García Alconchel.

Acciona Construcción ha negado «pagos de facilitación» a ninguna de las personas señaladas en la causa, indicando que se reserva el derecho a ejercer las acciones legales oportunas si de las investigaciones se desprendiera algún perjuicio directo para la compañía como consecuencia de la actuación de los investigados o de cualquier otro.

De Justo Vicente Pelegrini, la UCO refiere que «mantenía asidua comunicación con Antxon, habiéndose reunido en persona en determinadas ocasiones, tanto solos como con Santos», en unos encuentros que «habrían sido revestidos de medidas de seguridad, como comunicarse mediante anotaciones manuscritas» mostradas en pantalla durante videoconferencias.

Los investigadores también aluden a obras desarrolladas por la UTE: una autovía en Logroño, la reforma del puente V Centenario en Sevilla y el tren de Sant Feliú (Barcelona), cuyas adjudicaciones sumaron más de 245 millones. La UCO explica que tanto Olarte como García Alconchel figuran como firmantes de los Memorándum de Entendimiento que fueron suscribiendo Acciona y Servinabar al hilo de dichas adjudicaciones.

En el caso de García Alconchel, aparece también relacionado con la obra para el puerto de Kenitra (Marruecos) a la que optaba Acciona. Según el informe de la Guardia Civil, Cerdán se incorporó a un viaje oficial que hicieron el ex ministro Ábalos y su asesor García en 2019 en el marco de una delegación de Transportes. La Guardia Civil reflejó la preocupación de la presunta trama porque el proyecto no prosperaba. «Marruecos, se les está presionando desde aquí», dijo Antxon Alonso a García Alconchel en un mensaje enviado en diciembre de 2019.

180.000 euros en ocho años

En la causa consta investigado otro exresponsable de Acciona Construcción, Fernando Merino, a quien la UCO achaca una estrecha relación con Koldo que habría repercutido en las supuestas adjudicaciones irregulares a la UTE. Además, el instructor cree que también se habría beneficiado de ello la constructora OPR, perteneciente a los hermanos Antonio y Daniel Fernández Menéndez, los cuñados de Merino, igualmente investigados.

Puente ordenó registros en los domicilios de Merino y sus cuñados, así como de Pelegrini y sedes de Acciona y OPR a través de dos operativos, el último acometido este mismo noviembre. Los investigadores calculan que los ingresos percibidos por Servinabar vinculados con Acciona ascienden «al menos» a 6,7 millones de euros, lo que supone el 75% del total ingresado en el periodo investigado, que suma 8,9 millones.

La UCO identifica como claros beneficiarios de la presunta trama a Cerdán y su familia, mediante el cobro de nóminas, el pago de alquileres hasta octubre de 2019 y una tarjeta de crédito de la que se pudieron gastar más de 33.000 euros entre 2018 y 2024. En total, unos 180.000 euros en ocho años.

En paralelo al contexto de las declaraciones de hoy, el juez ha reclamado a Acciona que le envíe un disco duro con información que los investigadores se llevaron de los registros efectuados el 13 de noviembre, pero a la que no puede acceder por problemas técnicos. Detalla que durante el registro, «en relación con los ficheros ofimáticos y correos electrónicos de Tomás Olarte y Manuel José García, así como de los distintos archivos que se hubieran podido alojar en el servidor, se acordó realizar la recopilación en remoto de los mismos, por parte de la propia empresa Acciona Construcción, ubicando todos ellos en una carpeta de red independiente» denominada Viernes 14.

Sin embargo, «tras varios intentos» posteriores de acceder al contenido de esa carpeta por parte de los agentes, solo se ha podido constatar que contiene información de dichos directivos, y de un tercero ajeno a la causa, pero no se ha podido descargar su contenido «por razones técnicas». En consecuencia, pide a Acciona que, «haciendo uso de sus propios medios técnicos proceda a incorporar en un disco duro la totalidad de la información que se integró el día de la entrada y registro en la carpeta de red independiente», salvo la que corresponde a ese tercero ajeno al caso, para que se lo entregue a la UCO «sin dilación».