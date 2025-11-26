El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Sánchez y Antonio Hernando en el Congreso Efe

El juez del 'caso fontanera' cita a Santos Cerdán y a Antonio Hernando

El juez Zamarriego también llama a interrogar a los empresarios Haymlyn y Del Rivero

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:14

Comenta

Arturo Zamarriego, el juez del denominado 'caso fontanera', quiere aclara hasta qué punto Leire Díez tenía o no apoyo o consentimiento de Ferraz para sus ... maniobras con el fin de torpedear las investigaciones judiciales y policiales que salpican al PSOE, al Gobierno y al entorno familiar de Pedro Sánchez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una fuga anega con diez centímetros de agua toda la tienda de Leroy Merlin
  2. 2

    Una empresa mexicana especializada en IA prevé crear 500 empleos en Valladolid en dos años
  3. 3 Amenaza de muerte con un cuchillo y un machete a la mujer que acogía en su casa
  4. 4

    Cierran la bolera de Segovia tras el accidente de una niña de tres años
  5. 5 Herida una mujer de 34 años al ser atropellada por un autobús en Delicias
  6. 6

    El puente de la Tía Juliana crece hasta los 18 metros para acercar Pajarillos y Pilarica
  7. 7 Le detienen por malos tratos a su mujer y le intervienen un arsenal de armas en casa
  8. 8

    Quintuplica la tasa de alcohol y sufre un accidente en Pajarillos
  9. 9 Así será Valladolid en 2026: lugares, edificios y negocios que se transformarán
  10. 10

    El edificio vallisoletano inspirado en una obra del autor del Guggenheim de Nueva York

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El juez del 'caso fontanera' cita a Santos Cerdán y a Antonio Hernando

El juez del &#039;caso fontanera&#039; cita a Santos Cerdán y a Antonio Hernando