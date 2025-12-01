El juez cita a los peritos para aclarar si los audios de Koldo fueron manipulados Convoca el 11 de diciembre en el Supremo a los especialistas de la Guardia Civil y a los dos autores del informe de Cerdán ante las «discrepancias» existentes

La diligencia es «relevante» para la causa y no es para menos. El juez instructor del 'caso Ábalos-Koldo-Cerdán' en el Tribunal Supremo, Leopoldo ... Puente, no quiere esperar más tiempo y ha citado para el próximo jueves 11 de diciembre a los peritos de la Guardia Civil y de la defensa de Santos Cerdán. El magistrado quiere aclarar las «discrepancias» existentes entre ambos en sus informes sobre la autenticidad de los audios intervenidos a Koldo García en febrero de 2024. Unas grabaciones que se han convertido en el indicio más potente del procedimiento hasta la fecha y que, por ejemplo, supusieron el ingreso en prisión preventiva del exsecretario de Organización del PSOE en junio pasado. Una reclusión que concluyó a mediados de noviembre.

En una resolución conocida este lunes, el instructor quiere contradecir las conclusiones técnicas ofrecidas por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil (Secrim) en julio pasado y las presentadas la pasada semana por la defensa de Cerdán. En concreto, por los peritos Javier Martín y Hernán López, «en cuyo contenido viene a ponerse en cuestión la metodología y las conclusiones que se reflejan en los informes» aportados por los agentes del instituto armado.

