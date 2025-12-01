El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi (i), y el expresidente de Red Eléctrica de España y exministro, Jordi Sevilla. EP

Jordi Sevilla anuncia un movimiento para canalizar el descontento en el PSOE

La dirección del partido y UGT cierran filas en torno a Sánchez y rechazan la idea de un adelanto electoral en pleno desgaste por Ábalos

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 19:06

Ni una voz crítica se alzó este lunes en la ejecutiva que el PSOE celebró de forma conjunta con la UGT con motivo del ... centenario de la muerte de Pablo Iglesias Posse, fundador de ambas organizaciones. Nadie, según fuentes de la reunión, mencionó la situación creada por la entrada en prisión preventiva del exministro de Transportes y exnúmero tres del partido José Luis Ábalos. Nadie puso sobre la mesa que, con la mayoría de la investidura desintegrada, como se comprobó en la votación de la senda de estabilidad en el Congreso el jueves, haya llegado el momento de dar la voz a los ciudadanos.

