Edificio de TV3 R.C.

Investigan a nueve cargos de la radiotelevisión pública de Cataluña por presunta malversación

La causa está relacionada con el pago de posibles sobresueldos a directivos de TVE3 y Catalunya Radio

C. R.

Barcelona

Jueves, 30 de octubre 2025, 12:37

Comenta

Una magistrada barcelonesa ha colocado bajo la lupa por presunta corrupción a directivos de la radiotelevisión pública de Cataluña. La titular del Juzgado de Instrucción ... número 1 de Sant Feliú de Llobregat ha citado a declarar en calidad de investigados a nueve altos cargos y ex responsables de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) -el organismo gestor de TV3, Catalunya Ràdio y Fundació La Marató- por la posible comisión de prevaricación, malversación de fondos públicos, omisión del deber de perseguir delitos y otros relacionados con la gestión ilícita de recursos públicos, en el marco de la causa abierta por los presuntos sobresueldos abonados entre 2020 y 2021, con Gobierno soberanista en la comunidad. La denuncia parte de Sociedad Civil Catalana, la organización cívica que organizó las mayores manifestaciones contra el 'procés' en los momentos más críticos de la intentona rupturista.

