El logo del Banco Sabadell en una oficina de Barcelona. AFP

El Gobierno y el Govern reaccionan con «respeto» al fiasco de la opa, saludado con alegría por Puigdemont

«El intento de acabar con el sistema bancario de Cataluña ha fracasado», se felicita el expresidente catalán

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Jueves, 16 de octubre 2025, 21:23

Comenta

Las primera reacciones al fracaso de la opa de BBVA sobre Sabadell, a la que se oponía el Gobierno de Pedro Sánchez y que ... había suscitado un rechazo casi unánime en el ámbito polítco y empresarial de Cataluña, han basculado entre la prudencia por parte del Ejecutivo y del Govern de Salvador Illa y el alborozo de Carles Puigdemont. Fuentes del Ministerio de Economía expresaron esta noche su «respeto absoluto» a la decisión de los accionistas del banco catalán, a los que les correspondía «valorar la operación». Una declaración completada con la constatación de que todos los «supervisores y autoridades involucradas» en el proceso, como el Banco de España, la CNMV y la CNMC, ha sido «impecable».

