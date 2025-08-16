El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Álex Sánchez

Los indicios contra la 'fontanera' apuntan a que actuaba como agente de Cerdán

La denuncia del fiscal Stampa contra Leire Díez es solo el último capítulo de una amplia lista de hechos que vinculan a la exmilitante con el exdirigente socialista

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Sábado, 16 de agosto 2025, 00:12

La relación de Leire Díez y Santos Cerdán está de nuevo en el ojo del huracán. Vuelven, todavía con más fuerza, las sospechas de que ... la señalada como 'fontanera' del PSOE trabajaba al servicio del entonces todopoderoso secretario de Organización del partido para tratar de boicotear los casos judiciales que salpican a los socialistas y al Gobierno de Pedro Sánchez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sofocan un incendio a un kilómetro del centro comercial Río Shopping
  2. 2

    Herido grave un ganadero durante el encierro de Tudela de Duero
  3. 3 Los vecinos de Palacios del Sil contra Feijóo y Mañueco: «Valientes, id ahora a la Valduerna»
  4. 4

    Muere el conductor de un camión en un accidente de cinco vehículos en la A-601
  5. 5

    Corneada una mujer en la zona pélvica durante la primera capea de Peñafiel
  6. 6 El Payo y Cerezal de Puertas evacuados por los incendios de Salamanca
  7. 7 «Le quiero decir a Suárez-Quiñones que le haga buen provecho la comida mientras otros se jugaban la vida»
  8. 8 Listado completo de los incendios activos en Castilla y León
  9. 9

    Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez
  10. 10

    El incendio de Molezuelas se perfila como el más devastador desde que España tiene registros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Los indicios contra la 'fontanera' apuntan a que actuaba como agente de Cerdán

Los indicios contra la &#039;fontanera&#039; apuntan a que actuaba como agente de Cerdán