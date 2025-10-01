El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Salvador Illa, president de la Generalitat, tras su audiencia privada con el papa EP

Illa invita al Papa a la inauguración de la Sagrada Familia

León XIV y el presidente de la Generalitat hablan sobre Cataluña y Gaza

Cristian Reino

Cristian Reino

Miércoles, 1 de octubre 2025, 11:31

El papa León XIV ha recibido este miércoles en audiencia privada en el Vaticano al presidente de la Generalitat, Salvador Illa. El jefe del Ejecutivo ... catalán le ha invitado formalmente a asistir a la inauguración de la torre Jesucristo de la Sagrada Familia el próximo 10 de junio. Es casi la última fase que queda por construir del monumento de Antoni Gaudí. Illa no ha confirmado la presencia del Papa, como sí hizo en su día Benedicto XVI que consagró el templo como basílica, pero sí le ha trasladado, según el dirigente socialista, que tiene ganas de ir a Barcelona.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Guardia Civil investiga una brutal agresión grupal a un hombre en Tordesillas
  2. 2

    La Policía de Valladolid socorre a un hombre que convulsionó mientras hacía la compra en un súper
  3. 3 Cierre de Motos Copa: qué hacer para comprar con garantías y poder exigir responsabilidades
  4. 4

    La antigua discoteca Cabana de Valladolid revive para acoger 57 trasteros
  5. 5

    Horse acepta subir las nóminas el 2,1% con carácter retroactivo desde enero como prueba de su «voluntad de diálogo»
  6. 6

    La demanda del Ayuntamiento contra la estación de trenes pide la anulación del proyecto
  7. 7

    La familia de la vallisoletana asesinada en Bruselas pide que el juicio se convierta en «símbolo contra la violencia hacia la mujer»
  8. 8 Muere Paola Caldera, la influencer que dio a conocer su lucha contra la leucemia
  9. 9

    La plantilla de Frenos y Conjuntos saca su protesta a la calle para exigir «respeto, porque la gente va a trabajar con miedo» 
  10. 10 Más de 300 voluntarios apuntalarán la Marcha contra el Cáncer de Valladolid: «Todo el mundo es válido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Illa invita al Papa a la inauguración de la Sagrada Familia

Illa invita al Papa a la inauguración de la Sagrada Familia