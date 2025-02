Illa, dispuesto a debatir con Ayuso sobre el concierto catalán, pero no en televisión

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, está dispuesto a debatir con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre financiación autonómica y la condonación de la deuda. Eso sí, el Govern ha descartado este martes que ese diálogo con la dirigente ... del PP sea en un plató de televisión. Isabel Díaz Ayuso retó ayer lunes a Illa a un cara a cara televisivo para debatir sobre el concierto catalán. La Generalitat ha recogido el guante pero ha advertido de que el debate debe celebrarse en un «marco institucional». El próximo 20 de marzo, Illa viajará a Madrid donde pronunciará una conferencia, en la que defenderá el nuevo modelo de financiación catalán.

El presidente catalán arrancó en Canarias el pasado mes de enero con una reunión con el presidente del Gobierno canario una gira por toda España para presentar ante sus homólogos autonómicos su propuesta de financiación singular para Cataluña. Su intención es reunirse con todos los presidentes autonómicos. La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha señalado este martes que no está previsto que Illa y Ayuso se reúnan el 20 de marzo en Madrid, «pero no hay inconveniente» en verse con ella. «No hay una fecha cerrada», ha señalado. «Siempre dispuestos a dialogar y explicarnos con Madrid y con todos», ha asegurado. «Illa se quiere explicar», ha asegurado. En cualquier caso, el Palau de la Generalitat no ha enviado aún una petición formal de reunión al Gobierno madrileño.

El jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, acusó ayer al Ejecutivo catalán de estar «cagado», pues durante todo el día no dijo nada sobre la propuesta de Ayuso de un cara a cara televisivo. Paneque ha replicado que el Govern no tiene ningún «temor» a debatir, pero ha pedido que sea con rigor y sin prejuicios y ha afeado a Rodríguez que utilice «expresiones impropias del ámbito institucional».