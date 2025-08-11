Huelga de hambre de un alcalde manchego que lleva 42 años en el cargo Agustín Jiménez, regidor del pueblo toledano de Noblejas desde 1983, culpa al presidente de Castilla-La Mancha, el también socialista Emiliano García-Page, de la falta de un instituto

J. M. L. Toledo Lunes, 11 de agosto 2025, 17:08 Comenta Compartir

«Ha quedado muy claro que Page es enemigo de Noblejas». Así se expresa el alcalde de Noblejas (Toledo), Agustín Jiménez Crespo, en un carta pública que ha remitido al presidente de Castilla-La Mancha y secretario general del PSOE en esta comunidad, Emiliano García-Page, como colofón a una campaña de recogida de firmas en este pueblo de 4.000 habitantes para contar con un instituto de Educación Secundaria. Este regidor, un histórico del PSOE de Castilla-La Mancha pues gobierna en Noblejas desde 1983 -42 años en el cargo-, incluso anuncia una huelga de hambre ininterrumpida para presionar y hacer realidad este proyecto que la Junta de Castilla-La Mancha le prometió hace 18 años.

«Yo ya tengo 76 años, Emiliano, y con esa edad, como comprenderás, nadie va a jugar con mi dignidad y nadie se va a reír ni de mí ni de mi pueblo», aclara el alcalde en una misiva en la que recuerda que hace 18 años la administración autonómica se dirigió a él y a su Ayuntamiento para solicitar un terreno en el que levantar un instituto.

Desde entonces, apunta este alcalde, nada se ha avanzado a pesar de que el Ayuntamiento de Noblejas se encargaría del proyecto y del adelanto de la inversión económica. «El silencio atronador de la Junta que deja a las claras el desprecio más absoluto a Noblejas y a sus gentes», añade la carta que también acusa a Page de ejercer «un constante ejercicio de asqueroso sectarismo y rencor que gustas de practicar para quien no comulga con tus planteamientos ni te ríe tus ocurrencias políticas que, cada vez más, a muchísimos socialistas de esta región nos avergüenzan hasta el punto de no sentirnos representados por quien no es capaz de representarse ni a sí mismo».

Por todo ello, este alcalde socialista anuncia una inminente huelga de hambre ininterrumpida «sin más limite que el que mi fortaleza física me permita y hasta que se sienten las bases para una solución positiva, irreversible y definitiva a un problema que la Junta nunca debió generarnos». «Sobre tu conciencia recaerá y en tu responsabilidad sitúo cualquier resultado trágico que esta medida que ahora te anuncio me pueda acarrear. O quizá puedas sentirte aliviado e, incluso, satisfecho si la conclusión de esta protesta supone la finalización prematura de mi vida», advierte.

«No sería sino la constatación de una vergonzante mentalidad miserable tal y como algunos socialistas creemos ver en ti», concluye esta carta que también ha sido remitida a todas las agrupaciones socialistas de España, a la sede central del PSOE y a la Casa del Rey.

Recogida de firmas

Esta amenazante y crítica misiva forma parte de la campaña «Instituto Noblejas ya» que este Ayuntamiento ha puesto en marcha este verano con una recogida de firmas en la plataforma Change.org que hasta el momento ha logrado cerca de 3.000 apoyos. La campaña también incluye concentraciones ante la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha y refleja el malestar de un pueblo que reclama un instituto prometido para centenares de jóvenes de la localidad no deban desplazarse a diario a Ocaña (Toledo), distante 10 kilómetros, para estudiar.

La campaña subraya que «es importante que nuestras autoridades comprendan que la educación de calidad va más allá de un currículum riguroso pues también implica un entorno de aprendizaje adecuado y la falta de una institución adecuada puede afectar gravemente a la calidad de educación que nuestros adolescentes reciben. Nos gustaría ver que nuestros impuestos se utilizan de manera efectiva para mejorar nuestra comunidad y brindar mejores oportunidades educativas a nuestros hijos».