El hermano de Koldo guarda silencio en el Senado pese a la insistencia del PP

Joseba García, hermano del que fuera asesor ministerial Koldo García, se ha acogido a su derecho a no declarar en la comisión de investigación del ... Senado dada su condición de investigado en la causa abierta por la Audiencia Nacional. «Vendré las veces que ustedes quieran, pero me tengo que acoger a mi derecho a no declarar», ha señalado el interviniente a preguntas de la senadora de Unión del Pueblo Navarro (UPN) María del Mar Caballero, que ha agradecido su presencia después de la última ausencia por cuestiones de salud de la expareja del que fuera ministro de Transportes José Luis Ábalos, Jésica Rodríguez.

Fue el PP quien fijó la comparecencia del hermano de Koldo García para este miércoles después de que un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encargaba de cumplimentar los partes de trabajos mensuales de Jésica Rodríguez en una de las dos empresas pública en la que fue contratada, Ineco, dependiente de Transportes. Asimismo, recientemente una testigo declaró al juez del Tribunal Supremo que dio hasta 20.000 dólares en efectivo a Joseba García en República Dominicana por orden de un socio del empresario Víctor de Aldama, el llamado conseguidor de la trama de comisiones en contratos públicos. El hermano de Koldo, que fue uno de los detenidos al estallar el caso, ha defendido anteriormente que todo su patrimonio está declarado ante Hacienda y que no ha tratado de ocultarlo, pese a que la UCO está convencida de que obtuvo un enriquecimiento presuntamente ilícito de la mano de su allegado. Pese a que no ha contestado a las preguntas de los senadores, como el popular Luis Javier Santamaría, que le ha acusado de haber vendido su silencio, Joseba García ha negado con la cabeza y ha cuchicheado con el presidente de la comisión, el también popular Eloy Suárez, sobre algunas cuestiones más personales.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión