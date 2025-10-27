El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura. R. H.

Guardiola convoca elecciones anticipadas en Extremadura para el 21 de diciembre

La presidenta regional pulsa el botón rojo ante la falta de apoyos para sacar los Presupuestos con el plácet de Feijóo, que presiona a Sánchez sin respaldos para sacar las Cuentas de 2025 tras la ruptura total con Junts

Juan Soriano y María Eugenia Alonso

Madrid

Lunes, 27 de octubre 2025, 19:20

María Guardiola no esperó a la celebración mañana del Pleno de las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos y en un golpe de efecto ... imprevisto convocó este lunes de urgencia a los periodistas para anunciar que el 21 de diciembre habrá elecciones en Extremadura. Una decisión que cuenta con el plácet de Alberto Núñez Feijóo, con quien coincidió por la mañana en un acto en Madrid, y que eleva la presión sobre Pedro Sánchez después de que Junts confirmarse su ruptura total con el PSOE y complicase la gobernabilidad. «Los ciudadanos no puede ser rehenes de la debilidad de sus gobernantes», arguyen en la dirección nacional del PP. «Ante la amenaza de bloqueo por parte de partidos que sustentaron la investidura de una presidenta pero que ahora complican la gobernabilidad de un territorio –subrayan–, hay que convocar elecciones».

