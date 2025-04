El Gobierno responde a EEUU que el viaje de Sánchez a China no daña la voluntad de diálogo de la UE con Trump

El Gobierno trata de restar trascendencia a las palabras del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, que, en una alusión directa a ... Pedro Sánchez ha criticado con dureza a los países que están planteándose «alinearse con China» como respuesta a lo aranceles impuestos por Donald Trump. El ministro de Agricultura, que acompaña al presidente del Gobierno en su viaje a Hanoi y Pekín, ha respondido desde Vietnam que España actúa alineada con la Unión Europea y que su apuesta por ampliar relaciones comerciales con el gigante asiático no empece la voluntad de diálogo con la Administración norteamericana para una salida negociada a la crisis comercial.

«Pretendemos no solo llegar a una solución negociada con Estados Unidos -ha insistido Luis Planas a preguntas de los medios- sino también defender los intereses de Europa y de los países europeos. Y esto es perfectamente legítimo. Cada uno puede tener su opinión y hay quien está diciendo que el que conteste una decisión unilateral haya él con ello. A mí sinceramente esta no me parece una forma respetuosa de negociar con socios comerciales que compartimos no solo comercios sino también principios y valores».

El ministro ha asegurado en todo caso que está «tranquilo» y que las palabras de Bennet, en una cumbre bancaria en Washington, hay que analizarlas en el contexto en el que se han pronunciado, a su juicio, una charla informal.