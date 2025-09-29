El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Base Naval de Rota Antonio Vázquez

El Gobierno admite colaboración con EEUU para «evitar» el paso de armas a Israel por Rota y Morón

El ministro Cuerpo se ciñe al cumplimiento del acuerdo de uso compartido de las bases españolas

Mateo Balín

Mateo Balín

Lunes, 29 de septiembre 2025, 11:21

El Gobierno ha admitido este lunes que el uso de las bases militares de Morón y Rota se rige por el tratado hispano-norteamericano, si ... bien ha asegurado que se «esfuerza» en colaborar con las autoridades estadounidenses para «evitar» el paso de aviones de este país cargados se material de defensa con destino a Israel.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La agenda de la ministra Ana Redondo: 38 actos en Valladolid... de 580
  2. 2

    Un amplio despliegue policial conduce a los aficionados de la Cultural a Parquesol tras ser cacheados uno a uno
  3. 3 Búscate en las fotos de la Media Maratón de Valladolid
  4. 4

    La última churrería callejera de Valladolid cumple 70 años: «Ya nadie quiere ser churrero»
  5. 5 La escapada de Carlos Baute a una conocida bodega de la Ribera del Duero
  6. 6 Búscate en las fotos de los aficionados del Real Valladolid-Cultural
  7. 7 Por qué es fiesta en Valladolid el lunes 13 de octubre y qué tiendas y supermercados abrirán
  8. 8 Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy lunes 29 de septiembre de 2025?
  9. 9

    Los médicos constatan un aumento de los casos de clamidia y gonorrea entre adolescentes en Valladolid
  10. 10

    Un tesoro en el trastero: hallan una colección de fotos inéditas sobre el despegue industrial de Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Gobierno admite colaboración con EEUU para «evitar» el paso de armas a Israel por Rota y Morón

El Gobierno admite colaboración con EEUU para «evitar» el paso de armas a Israel por Rota y Morón