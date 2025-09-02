El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este martes en la Moncloa tras el Consejo de Ministros Jesús Hellín / Europa Press

El Gobierno activa la maquinaria presupuestaria con las tensiones con sus socios sin resolver

El BOE publica este miércoles la orden ministerial que da el pistoletazo de salida a la elaboración de las Cuentas públicas de 2026, que Junts, ERC y Podemos descartan por ahora apoyar

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Martes, 2 de septiembre 2025, 19:42

El Gobierno ha asegurado otras veces a lo largo de esta legislatura que, como es su obligación constitucional, llevaría al Congreso un proyecto de Presupuestos, ... pero ahora el compromiso parece firme. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció este martes que el Boletín Oficial del Estado recogerá ya hoy la orden ministerial que activa la maquinaria instando a los ministerios a comunicar a su departamento sus distintas necesidades de gasto y, como ya dio a entender Pedro Sánchez en su comparecencia de fin de curso, aseguró que esta vez la falta de respaldo previo de los grupos parlamentarios no le hará rehuir sus obligaciones. «Los vamos a presentar con o sin apoyos», dijo. De momento, no los hay, aunque Montero prometió que se dejará «la piel» para lograrlos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Consulta las 284 rutas ya disponibles para viajar gratis con la tarjeta Buscyl
  2. 2 Multitudinario homenaje del Valle Esgueva a Goyo Casado, su sacerdote durante 17 años
  3. 3

    Primer día de viajes gratis con Buscyl: «La máquina no lee el QR y me ha tocado pagar»
  4. 4

    Trasladan al hospital desde Las Viudas a un joven con heridas de arma blanca
  5. 5

    Suspendidos los fuegos artificiales y la exhibición aérea
  6. 6 Irrumpen en una vivienda de Valladolid y amenazan con un arma blanca a los moradores
  7. 7

    El Real Valladolid 25-26 cierra el mercado falto de cabeza y sobrado de piernas
  8. 8

    El calor veraniego regresará a tiempo para las fiestas de Valladolid
  9. 9

    Explota una caja del registro de la luz en un bloque de la plaza del Ejército y movilizan a 16 bomberos
  10. 10

    Segundo día de peleas con armas blancas durante las fiestas de Medina del Campo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Gobierno activa la maquinaria presupuestaria con las tensiones con sus socios sin resolver

El Gobierno activa la maquinaria presupuestaria con las tensiones con sus socios sin resolver