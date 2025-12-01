El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fernando Grande-Marlaska pasa revista a una formación de la Guardia Civil Moncloa

El Gobierno acelera el ascenso del jefe de la UCO y provoca su salida de la unidad

El Consejo de Ministros aprobará este martes la promoción a general de Rafael Yuste en tiempo récord y sin ningún tipo de reparo como sucedió con Pérez de los Cobos

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:18

Comenta

El coronel Rafael Vicente Yuste Arenillas, el máximo responsable de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, abandona la jefatura de esta sensible ... estructura policial en el momento álgido de las investigaciones que salpican al Gobierno, al PSOE y al entorno familiar de Pedro Sánchez. El Ejecutivo ha decidido acelerar su ascenso en esta coyuntura clave de la legislatura y el Consejo de Ministros, según fuentes del Ejecutivo, aprobará este martes su promoción a general de brigada, lo que le apartará inmediatamente de la UCO. Ahora, Fernando Grande-Marlaska deberá poner al frente de esta unidad -que estaba en el centro de la diana de los ataques de conocida como la 'fontanera' de Ferraz, Leire Díez- a un nuevo mando elegido entre los alrededor de 150 coroneles en activo del instituto armado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El aparcamiento de tierra de la avenida de Segovia se convierte en blanco de robos en coches
  2. 2

    Covaresa se despide de su único quiosco después de tres décadas
  3. 3 Soterrarlo todo
  4. 4

    Condenada a devolver 23.000 euros de pensión por empadronarse su hijo en su casa
  5. 5

    Esta semana comienzan las demoliciones en la estación de trenes de Valladolid
  6. 6

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  7. 7

    Adiós a Musicarium, el «hogar para músicos» de todas las edades y niveles
  8. 8

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo
  9. 9

    El asesino de Eli, un año marcado por la delincuencia tras salir de prisión
  10. 10

    El último trámite antes del juicio por la muerte de Esther López

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Gobierno acelera el ascenso del jefe de la UCO y provoca su salida de la unidad

El Gobierno acelera el ascenso del jefe de la UCO y provoca su salida de la unidad