El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Salvador Illa, president de la Generalitat EP

La Generalitat catalana logra refinanciar deuda con bancos privados por primera vez en 13 años

Operación financiera del Govern antes de que el Gobierno apruebe la quita de una parte del FLA

Cristian Reino

Cristian Reino

Jueves, 28 de agosto 2025, 12:59

Trece años después, el Govern sale del pozo financiero en el que entró tras la crisis de la década pasada como consecuencia del estallido de ... la burbuja del sector inmobiliario y que le llevó al borde de la suspensión de pagos. La administración central salió al rescate de la Generalitat con el fondo de liquidez autonómica (FLA), durante más de una década. Hace tres años que la deuda de la Generalitat dejó de ser calificada como bono basura y el Gobierno catalán ha anunciado este jueves un nuevo paso en la línea de la recuperación y por primera vez en 13 años ha acudido al mercado privado para refinanciar su deuda a largo plazo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La autopsia confirma que el joven marroquí hallado en la carretera de San Román murió atropellado
  2. 2

    El camionero implicado en el accidente con dos militares heridos es de Valladolid
  3. 3

    Llega a la Feria de Valladolid un novedoso carrusel que solo ha estado dos veces en España
  4. 4 Los agentes forestales niegan el saludo a Mañueco durante la visita de los Reyes a Sanabria
  5. 5

    Crimen en Parquesol: una carta en un hotel de Benidorm, un vídeo y un «pacto» entre madre e hijo
  6. 6 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  7. 7

    Transportes aprueba el tercer carril de la A-62 entre Simancas y Tordesillas
  8. 8

    La tensión por la fecha de celebración de las fiestas patronales de Laguna escala con una intervención policial
  9. 9 Un aparatoso incendio calcina la galería de una vivienda de La Farola
  10. 10 Matan a tiros a un hombre en Valencia delante de su hijo menor en una venganza pasional

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La Generalitat catalana logra refinanciar deuda con bancos privados por primera vez en 13 años

La Generalitat catalana logra refinanciar deuda con bancos privados por primera vez en 13 años