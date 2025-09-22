El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Álvaro García Ortiz Efe

La Fiscalía pide la absolución de García Ortiz

El Ministerio Público no ve indicios de que su máximo responsable incurriera en un delito de revelación de secretos en el caso del novio de Ayuso

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:03

La Fiscalía exculpa a su máximo jefe. El Ministerio Público ha pedido al Supremo la absolución de Álvaro García Ortiz al entender que no existen ... indicios de que el más alto responsable de esa misma institución incurriera en un delito de revelación de secretos en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso.

Top 50
  1. 1

    Muere un joven de 22 años en un choque frontal con un camión en Traspinedo
  2. 2

    Cerrado el centro al tráfico privado hasta las diez de la noche por el Día sin Coche
  3. 3

    Carlos Soto: «Las tapas de los domingos del bar Kaché son espectaculares»
  4. 4 Cuatro detenidos por una riña tumultuaria con armas en el barrio de Delicias
  5. 5 Cae en Valladolid una banda que aprovechó las fiestas para robar móviles y carteras
  6. 6

    Verónica Casado logra la acreditación como catedrática que permite su retorno a la universidad
  7. 7

    El Real Valladolid pierde en Albacete el partido que debió perder semanas atrás
  8. 8

    Un año de la agresión del Desierto Rojo: «Sospechas de todo el mundo, la estética ya no es un signo de identidad»
  9. 9

    El encierro de Madrigal de las Altas Torres se salda con un herido y la muerte de un caballo
  10. 10 Nápoles llora la muerte de la Erasmus leonesa: «Eres una estrella que seguirá brillando en el cielo»

Espacios grises

