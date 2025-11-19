El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La expareja de Ábalos, Jéssica Rodríguez, y Claudia Montes, presuntamente enchufada en una empresa pública por el exministro R.C

Jésica y Claudia: Fiscalía exige la devolución de los sueldos públicos de las 'amigas' enchufadas

Anticorrupción, además de multas millonarias, reclama al exministro y a su «solicito asesor» que «indemnicen solidariamente» a Ineco y Tragastec con 43. 978 euros

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:37

Comenta

No solo multas millonarias por sus delitos en la trama de las mascarillas. Anticorrupción, en esta primera pieza que llega a juicio, también exige que ... José Luis Ábalos y Koldo García, que le ayudó a enchufar a las 'amigas' del exministro en las empresa públicas, devuelvan íntegramente los sueldos de que cobraron, en algunos casos sin siquiera trabajar

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Mercadona cierra este sábado Juan de Juni para abrir el lunes 24 en Huerta del Rey
  2. 2 Un millón de euros para la reforma de los pisos de Óscar Puente y Ana Redondo en Madrid
  3. 3

    El chófer de Auvasa agredido en Parquesol: «Se bajó cabreado y dio un puñetazo a la ventanilla»
  4. 4 Alerta por presencia de listeria en productos cárnicos: estos son los datos de los nuevos lotes afectados
  5. 5

    Intentan atracar un súper con una pistola y acaban «pagando unas cervezas» antes de huir en Valladolid
  6. 6 Detenidos en Íscar dos fugitivos, uno con un machete, tras una peligrosa persecución desde Cuéllar
  7. 7 Renault Valladolid lanza una oferta de empleo para contratar a 300 operarios
  8. 8

    Madrugada de robos en bares de la Ribera del Duero con parada y piscolabis en Piñel de Arriba
  9. 9

    La música de Segovia llora a Raúl Garzón, alma rockera y bromista de La Belcho Band
  10. 10

    Médicos de Familia del área oeste de Valladolid incorporan las ecografías al día a día de sus consultas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Jésica y Claudia: Fiscalía exige la devolución de los sueldos públicos de las 'amigas' enchufadas

Jésica y Claudia: Fiscalía exige la devolución de los sueldos públicos de las &#039;amigas&#039; enchufadas