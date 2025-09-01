La Fiscalía analiza el pendrive de Leire Díez sobre las «cloacas del Estado»

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias de investigación para estudiar el contenido de la memoria electrónica que la exmilitante socialista Leire Díez ... entregó el pasado junio al PSOE y que el partido remitió a la Fiscalía General del Estado. Se trata del pendrive que recoge la «información relevante» que Díez -actualmente investigada por un juzgado de Madrid por delitos de cohecho y tráfico de influencias por buscar indicios contra un jefe de la UCO de la Guardia Civil y un fiscal anticorrupción- ha ido recopilando en los últimos años. De momento se ha ordenado el análisis del contenido de dicho dispositivo para determinar si hay o no materia penal.

Según explicó el pasado junio la portavoz del PSOE, Esther Peña, Díez entregó la memoria a entonces secretario de Organización del partido, Santos Cerdán, hoy en prisión preventiva por el presunto amaño de contratos públicos. «Nosotros lo que queremos es que se conozca la verdad, que haya luz y taquígrafos y que sigamos avanzando en este país», defendió entonces Peña.

Leire Díez está en el centro de la polémica desde que se difundieron sin autorización los audios grabados de forma ilegal en el despacho de un abogado de Madrid. La aludida conversó con empresarios con causas judiciales abiertas sobre la intención de buscar información comprometida contra el teniente coronel de la UCO, Antonio Balas, y el fiscal de Anticorrupción José Grinda a cambio de presuntos beneficios procesales.

No obstante, Leire Díez enmarcó los audios en una labor periodística para publicar un libro sobre supuestas cloacas del Estado. «Deseo dejar claro que mi trabajo es mi trabajo, y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie; ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE», aseguró en la rueda de prensa que trató de torpedear con su presencia el empresario Víctor de Aldama.

Informe Villarejo

Un contenido de este pendrive se enmarcaría en las diligencias abiertas el pasado 17 de julio por la Fiscalía Provincial de Madrid. Se trata de la denuncia presentada por el empresario Javier Pérez Dolset sobre la supuesta guerra sucia que el Ministerio del Interior puso en marcha en 2014 a través del comisario José Manuel Villarejo contra Pedro Sánchez, entonces recién elegido secretario general del PSOE.

Pérez Dolset acredita los hechos con la inclusión de una nota informativa fechada el 9 de noviembre de 2014 y elaborada supuestamente por el comisario jubilado para ejecutar distintas maniobras contra los adversarios del PP. Esta nota acusa sin pruebas al actual presidente del Gobierno de aprovecharse de los negocios lucrativos de su suegro -que el comisario califica de «prostíbulos»- disfrutando de una casa de Pozuelo de Alarcón (Madrid) donde vivió con su mujer y también de protagonizar diversas corruptelas para ascender en su partido.

El informe de Villarejo, adelantado este lunes por diario El País y confirmado por este periódico, tiene su origen en «las instrucciones recibidas por la superioridad después de los avances verbales facilitados sobre PS (Pedro Sánchez) a raíz de ser nombrado secretario general del PSOE el pasado 27 de junio», según la nota del comisario. Los datos que maneja destapan un supuesto espionaje ilegal a la mujer y a las hijas de Pedro Sánchez, así como al suegro, a los hermanos del suegro y al cuñado del líder socialista.

Pérez Dolset presentó otras denuncias en la Audiencia Nacional, incluyendo grabaciones del propio Villarejo, donde reconocía ante sus interlocutores que la cúpula de Interior con el ministro Jorge Fernández Díaz, le había encargado una investigación especial sobre los negocios del suegro de Sánchez.