Felipe VI reivindica la «voz» y el «compromiso» de China para poder «afrontar los grandes desafíos globales»

Felipe VI defendió este miércoles la importancia de contar con la «voz» y el «compromiso» de China a la hora de «afrontar los grandes desafíos ... globales» en el complejo mundo actual, al tiempo que reivindicó ante su presidente, Xi Jinping, la necesidad de preservar un orden mundial basado «en las normas, el multilateralismo y la cooperación». «No olvidemos las duras lecciones que nos ha dejado el siglo XX. No abandonemos jamás, por difícil que sea, la búsqueda de la concordia», aseveró el monarca, durante su intervención en la cena de gala que ofreció en su honor y en el de la reina Letizia el mandatario con motivo de la visita de Estado que los ha llevado a China esta semana. Un recordatorio de su intervención el pasado septiembre ante la Asamblea de Naciones Unidas.

El Rey aprovechó el brindis para repasar la historia compartida de contactos entre ambos países tras medio siglo de relaciones diplomáticas. Desde la visita que realizaron en 1978 sus padres, los reyes Juan Carlos y Sofía, la creación del Foro España-China (poco después de su primera visita como heredero en el año 2000) y el establecimiento de la Asociación Estratégica Integral, que cumple ahora 20 años. «Han sido décadas de construcción paciente, de encuentros y acuerdos, de respeto mutuo entre dos civilizaciones de raíces milenarias», ensalzó.

Don Felipe puso especial énfasis en la dimensión económica y cultural de la relación bilateral. Según explicó, China es hoy el principal socio comercial de España fuera de la Unión Europea, con un intercambio que superó los 50.000 millones de euros en 2024. La inversión del gigante asiático en España, remarcó, está muy presente en energías renovables y la producción de vehículos eléctricos mientras que a la inversa, lo está en sectores como la energía, los servicios y la consultoría. También celebró el crecimiento del turismo en el último año con la llegada de cerca de 650.000 visitantes chinos a España y con la consolidación del español como la segunda lengua del mundo en número de hablantes nativos, tras el chino mandarín.

El jefe del Estado español llamó también a seguir ahondando en una relación bilateral que haga especial hincapié en «la innovación y la sostenibilidad» y anticipó un nuevo plan de acción entre Madrid y Pekín que incluirá acuerdos en innovación, agricultura, ciencia y universidades.

Los elogios fueron correspondidos por Xi Jinping que se mostró convencido de que «la amistad entre España y China durará para siempre», ijo, recordando el refrán español «quien tiene un amigo, tiene un tesoro». Agradeció los esfuerzos de los Reyes y expresó su convicción de que «una amistad bien forjada borra la lejanía»

Confianza mutua

La jornada comenzó con el recibimiento con honores por parte de Xi Jinping y la primera dama a los Reyes en la emblemática plaza de Tiananmen en la que es su primera visita oficial a China, tras lo cual se ha producido el saludo a ambas delegaciones. Por parte española, acompañaban a los monarcas el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. A continuación, se produjo un encuentro bilateral que dio paso a la posterior firma de una decena de acuerdos, entre los que destaca la creación de una comisión mixta de cooperación económica. Mientras, la reina Letizia acompañaba a la primera dama, Peng Liyuan, a visitar un centro pionero para personas con discapacidad.

En esa reunión bilateral, el presidente chino explicó que en la actualidad, ante un panorama internacional complejo y cambiante, «el mundo necesita más fuerzas constructivas comprometidas con la paz y el desarrollo». China, señaló, está dispuesta a trabajar junto con España para construir una asociación estratégica integral «más firme en su orientación, más dinámica en su desarrollo y con mayor influencia internacional», con el fin de contribuir «de forma aún más significativa a la prosperidad, la paz y el desarrollo del mundo».

El Rey, por su parte, puso en valor cómo se ha ido trazando, desde la primera visita a China de la Corona en 1978, «una relación sólida» y «de confianza mutua» bajo los principios de respeto y prosperidad compartida. «Creemos que la amistad entre España y China sin duda beneficia a ambos pueblos y es coherente -señaló- con dos países de larga historia y de vocación global».

La visita de los Reyes se enmarca en una trayectoria de creciente sintonía entre Pekín y Madrid, y se suma a los tres viajes que ha realizado al país asiático el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde 2023. Una sintonía que despierta inquietud tanto en Washington, sobre todo por cuestiones de seguridad, y en Bruselas, que preferiría mayor unidad en el trato con China. La presidenta de la Comisión Europa, Ursula Von der Leyen, lleva tiempo insistiendo en la necesidad de una posición europea unificada frente a Pekín, especialmente en asuntos de comercio, derechos humanos y seguridad tecnológica.