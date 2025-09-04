El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Feijóo, durante una visita a una escuela infantil en Guadalajara. PP

Feijóo promete la gratuidad de la educación de entre 0 y 3 años

El líder del PP critica a Sánchez por no haber cumplido con esta medida que anunció en 2019

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:53

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido que como presidente del Gobierno, la Educación Infantil en el periodo de 0 a 3 ... años será gratuita con un sistema de cofinanciación del 50% entre las comunidades y el Estado. Feijóo ha recordado que Galicia fue, durante su presidencia, la primera comunidad en poner en marcha esta gratuidad. «Eso es lo que practico y si me comprometo lo cumplo», ha afirmado el líder de la oposición, que ha planteado esta medida como un «compromiso personal».

