Feijóo denuncia en un acto con autónomos que su dinero vaya a pagar «chistorras y prostitutas»

Alberto Núñez Feijóo sigue en modo precampaña y no deja aprovechar la oportunidad para avanzar píldoras de lo que será su programa electoral trufado con ... reflexiones sobre el debate político actual. En un acto con autónomos en la empresa Cartojanes Izquierdo-Insoca, en el polígono industrial de Soria, el líder del Partido Popular ha vuelto a introducir en su intervención los casos de corrupción que afectan al entorno del presidente del Gobierno, al Ejecutivo y al PSOE mezclado con iniciativas sobre empleo e inmigración.

Feijóo ha vuelto a traer a colación las réplicas del 'caso Koldo' y los informes de la Unidad Central Operativo (UCO) de la Guardia Civil. Lo hizo después de denunciar las penurias de los 3,3 millones de trabajadores por cuenta propia que existen en el país con un Ejecutivo que les abrasa a impuestos. «Que dejen de tratar a la gente honrada y trabajadora como un cajero automático. Los delincuentes son los que se llevan el dinero público a su casa viviendo de los trabajadores. El dinero de los autónomos no puede ir a pagar chistorras y prostitutas», exclamó en referencia a las palabras encriptadas usada por el exasesor ministerial de José Luis Ábalos para hablar del reparto de dinero.

Repitiendo varias veces el lema de que en España «tiene que valer la pena trabajar», el presidente de los populares ha avanzado su plan para los autónomos que presentará en próximas fechas. Una iniciativa que llega en un momento en que «los precios suben, los impuestos suben, la deuda sube y la corrupción se desborda. Es un sinsentido», afirmó.

Las tres patas de su proyecto serán una bajada de los impuestos, reducir la burocracia y garantizar la formación para garantizar el relevo generacional. «En lo que va de legislatura se han producido 97 subidas tributarias, es inaceptable», criticó Feijóo. «Bajar los impuestos es una obligación. Es decirle al trabajador yo te creo y te respeto. No podemos seguir pagando más que nunca y teniendo más dificultades a final de mes. Eximiremos el pago de IVA a autónomos que ingresen menos e 85.000 euros al año», anunció entre aplausos de los presentes.

Sobre la tediosa burocracia, Feijóo avanzó que si llega a la Moncloa solo habrá una sola liquidación anual del IVA en lugar de los abonos trimestrales como ocurre ahora. En cuanto al relevo generacional en los negocios familiares o del sector primario, explicó que habrá ventajas fiscales y beneficios económicos para los aprendices que continúen con esta actividad, ya sean allegados o no.

Inmigración ordenada

En este punto, aprovechó para «revelarse» contra el discurso de la España vaciada y apostó por vertebrar los territorios y las provincias más afectadas por la despoblación con nuevo tejido industrial. También introdujo la necesidad de apostar por la inmigración ordenada para cubrir las necesidades laborales que tiene el país en determinados sectores como el primario o los servicios.

«Nuestra apuesta es un inmigración ordenada, que cumpla la legalidad y la humanidad. A quien viene a cumplir la ley, integrarse, cotizar y aportar como todo el mundo, adelante. Si se viene a incumplir las leyes y a vivir de los impuestos de los que trabajan o a delinquir, te tienes que ir», reflexionó el líder del principal partido de la oposición.