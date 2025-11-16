El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alberto Núñez y Feijóo y la candidata del PP, María Guardiola, pasean este domingo por el pueblo pacense de Lobón. EP

Feijóo contrapone las elecciones en Extremadura con la cerrazón de Sánchez a al adelanto

El líder del PP avanza que la próxima mayoría absoluta de María Guardiola significará una rotunda derrota para el «enchufismo» y la improvisación del presidente del Gobierno

A. Azpiroz

Domingo, 16 de noviembre 2025, 14:19

Comenta

El adelanto de las elecciones generales sigue siendo uno de los principales caballos de batalla de Alberto Núñez Feijóo, por mucho que Pedro Sánchez ... haya insistido a lo largo de la última semana en que, con el apoyo de Junts o sin él, su intención de agotar la legislatura permanece intacta . En un acto que compartió con la candidata María Guardiola, el líder del PP contrapuso la convocatoria a las urnas por el que optó la presidenta autonómica tras ver rechazados sus Presupuestos con la cerrazón del líder socialista de «tratar de retrasar como sea lo inevitable» para apurar su tiempo en la Moncloa y pese a cumplirse tres ejercicios ya sin la aprobación de las cuentas públicas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  2. 2 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Asturias en presencia de su familia
  3. 3

    Vandalizan un parque de Valladolid un mes después de su inauguración
  4. 4

    Un barrendero de La Rondilla muestra su hartazgo por la falta de civismo de algunos vecinos
  5. 5

    La lluvia provoca un susto en el encierro de Traspinedo
  6. 6 Renfe reducirá desde este domingo los tiempos de viaje entre Madrid, Segovia y Valladolid
  7. 7

    El mapa del alquiler en Valladolid: hasta 1.300 euros de diferencia entre barrios
  8. 8

    Isaac Sánchez, el vallisoletano que ha hecho del oro un fenómeno viral en redes: «Está en máximos históricos»
  9. 9

    Vox condiciona apoyar el Presupuesto a que Mañueco asuma en público recortes a sindicatos e inmigración
  10. 10

    La carrera preelectoral agazapada de Silvia Clemente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Feijóo contrapone las elecciones en Extremadura con la cerrazón de Sánchez a al adelanto

Feijóo contrapone las elecciones en Extremadura con la cerrazón de Sánchez a al adelanto