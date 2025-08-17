El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso EP

Feijóo, Ayuso y Guardiola preludian con críticas a la inacción de Sánchez su visita a las zonas calcinadas por el fuego

La presidenta madrileña acusa al Gobierno de falta de «rigor» y «humanidad»

J. Arias

Domingo, 17 de agosto 2025, 12:56

El Partido Popular ha elevado el tono contra Pedro Sánchez este domingo por la mañana como consecuencia de la grave ola de incendios que asola ... el país desde hace ya más de una semana. Lo ha hecho el propio Alberto Núñez Feijóo al asegurar que «el Gobierno tiene que dejar de llegar tarde siempre» y pedir a Sánchez que «no deje pasar más tiempo y lleguen los medios ya».

