Feijóo antepone que Mazón tenga presupuestos al riesgo de pactar con Vox

La dirección nacional del PP avala el acuerdo alcanzado por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, con Vox para sacar adelante los «presupuestos de ... la reconstrucción» en la Comunidad Valenciana a riesgo de volver a pactar con la formación de Santiago Abascal. Si hace unos meses defendían que no cederían al «chantaje» de los ultraderechistas para cerrar las cuentas en las comunidades donde gobernaban, han hecho de la necesidad una virtud. «Las Administraciones Públicas tienen obligación de aprobar Presupuestos y, por tanto, garantizar la estabilidad de los ciudadanos; el compromiso del PP es con los ciudadanos y con la estabilidad», defendía este lunes el portavoz del partido, Borja Sémper.

En Génova insisten en que los planteamientos que han permitido avanzar en la configuración de los Presupuestos «son consecuentes con nuestra forma de pensar y con las posiciones que venimos defendiendo». Incluidos los puntos más duros del pacto la posible devolución de menores, de la que habló el mandatario autonómico en su rueda de prensa, y la negación frontal del Pacto Verde de la Unión Europea que aprobaron el PP y el PSOE. »No hemos tenido que modificar nuestra posición en los temas que consideramos que son capitales y son fundamentales«, subrayó Sémper, que recurrió a las declaraciones del propio Feijóo manifestándose contra de »la dictadura verde« de Bruselas y la »hiperregulación«. Los conservadores apuntan además que el pacto migratorio europeo »habla expresamente de la posibilidad de expulsión de inmigrantes irregulares«.

El acuerdo de Mazón abre la puerta además a que lo repliquen el resto de presidentes autonómicos que dependen de Vox para aprobar sus Cuentas siempre y cuando, apuntan en el equipo de Feijóo, tengan los mismos «parámetros» que el texto valenciano. «Confiamos en que el resto de comunidades tengan y logren llegar a acuerdos también presupuestarios que ayuden y que avalen esa estabilidad. ¿Qué ha cambiado en relación con el PP? Nada. No hemos tenido que modificar nuestra posición en los temas que consideramos que son capitales y fundamentales», subrayó Sémper.

La bendición l de la dirección nacional del PP tiene dos consecuencias inmediatas: el primero, asumir las condiciones que los de Abascal han puesto encima de la mesa y que hace sólo un mes calificaban de «ocurrencias»; y el segundo, las manos libres que tienen el resto de presidentes autonómicos del PP para llegar a un acuerdo similar con los ultraconservadores y sacar adelante sus cuentas autonómicas.

l del PP se han apresurado a afirmar que estaban al tanto de las negociaciones «y conocíamos los diferentes momentos» por los que pasaron las conversaciones entre ambos partidos. Salen asimismo salen en defensa de su barón autonómico al puntualizar que los planteamientos del acuerdo presupuestario «son consecuentes con nuestra forma de pensar y con las posiciones que hemos venido defendiendo». «A diferencia de Sánchez, el PP no cede principios a cambio de votos», dicen fuentes populares, de modo que la Comunidad valenciana podrá tener presupuestos «mientras que el Gobierno de España no es capaz de pactar consigo mismo si se aumenta o no el gasto en Defensa».