Un error policial deja libre a uno de los más peligrosos capos de la Mocro Maffia

De nuevo el mismo error y, de nuevo, la misma consecuencia: un peligroso capo de la Mocro Maffia en libertad y un nuevo escándalo en ... los Países Bajos, que esperaban la llegada de este peligroso delincuente. El pasado 12 de septiembre, según el auto al que ha tenido acceso este periódico, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal se vio obligada a dejar en libertad a Firass Taghi, porque la Policía Nacional había superado los plazos legales para su entrega judicial a Holanda.

Llueve sobre mojado porque la puesta en libertad de Firass Taghi se ha debido al mismo error que el año pasado provocó la excarcelación -y posterior fuga- del también jefe de la Mocro Maffia Karim Bouyakhrichan. Este jefe mafioso, que era el delincuente más buscado en Países Bajos y que fue arrestado en enero de 2024 en la Costa del Sol, quedó sorpresivamente en libertad en febrero y nunca volvió a presentarse en el juzgado.

Firass Taghi, de 24 años y que actualmente se encuentra en paradero desconocido, fue detenido a mediados del pasado junio en el puesto fronterizo de Tarifa cuando intentaba entrar en Europa procedente de Marruecos, ya que pesaba sobre él una orden europea de localización y detención.

Firass es sobrino de Ridouan Taghi, quien en los últimos años ha sido el más alto responsable de la Mocro Maffia en los Países Bajos, responsable y al que se considera responsable, entre otros de las amenazas de muerte a la heredera del trono de aquel país o bajo cuyo mando estaban los sicarios que trataron de matar en Madrid a Alejo Vidal-Quadras.

La resolución que ha dejado en libertad a Firass Taghi, y que fima el juez Fermín Javier Echarri Casi, estima íntegramente el recurso presentado por la defensa del capo contra la providencia del Juzgado Central de Instrucción número 5. En esa resolución, el magistrado Santiago Pedraz acordaba mantener su privación de libertad, ya la entrega a Países Bajos ya había sido declarada firme el 7 de agosto.