Álvaro Romillo Europa Press

El empresario que financió a Alvise denuncia haber sido obligado a transferir 1,2 millones a punta de pistola

Álvaro Romillo, imputado por la estafa piramidal de las criptomonedas, asegura que durante el asalto a su domicilio de Madrid los ladrones también le robaron 200.000 euros en efectivo y 500.000 en relojes

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 11 de agosto 2025, 21:28

Álvaro Romillo, el empresario imputado en la Audiencia Nacional por la estafa piramidal de las criptomonedas, ha denunciado que un grupo de cinco desconocidos asaltó ... la madrugada de este lunes su vivienda en la Urbanización Ciudalcampo de la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes. Siempre según la denuncia presentada por Romillo, alias ‘CryptoSpain’ y cuya veracidad investiga la Policía, los asaltantes le obligaron a hacer transferencias en criptomonedas por valor de 1,2 millones de euros, al tiempo que sustrajeron 200.000 euros en efectivo, relojes valorados en 500.000 y diversas joyas.

