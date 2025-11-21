En directo I El Rey reivindica «el respeto» de la Transición frente al «momento actual de fuerte crispación»
El Palacio Real acoge la conmemoración del 50 aniversario de la restauración de la Monarquía sin Juan Carlos I, solo con PSOE y PP y tras la histórica condena al fiscal general
Viernes, 21 de noviembre 2025, 10:57
11:22
Termina el acto oficial en el Palacio Real. Ahora se dirigirán hacia el Congreso de los Diputados, donde el Rey presidirá un acto académico.
11:20
Felipe González termina sus palabras dirigiéndose a la princesa Leonor. «Esta España joven es la de la princesa Leonor. »Heredera de un legado que nos concierne a todos como sociedad y que sabrá administra de manera acorde con los tiempos que le ha tocado vivir. como tantos españoles tendrá ante sí un mundo distinto y le tocará interpretar bien ese futuro. Una memoria que resulta imprescindible si se recuerda hacia España, como decía García Lorca«.»
11:18
Felipe González recuerda uno de los días más relevantes de su periodo como presidente del Gobierno. «Fue la firma del tratado de adhesión de España a las comunidades europeas hace 40 años».
11:17
«La confrontación como principio es dañina para todos los pueblos, pero ha demostrado serlo en su grado más extremo en el nuestro. El cometido más importante es preservar a toda costa esta paz civil, un marco de convivencia cívica que sea libre y duradera».
11:16
«Con 83 años y más de 60 de dedicación a la actividad política, no le sorprenderá que he tenido mucho tiempo para conocer nuestro país y pensar obre el. La gran cuestión histórica de España es la de la convivencia entre los españoles. No es cierto que tengamos un problema con España como tal. Con quien lo hemos tenido es entre nosotros. Por eso creo que nuestros problemas solo tienen una solución posible si se afirma la paz civil como poder supremo»., enfatiza González.
11:14
«Algunos me han oído decir con el paso de los años la vida se llena de ausencias por eso creo interpretar el acto profundo de este acto evocando la memoria de los otros padres de la Constitución. Imposible evaluar cuanto debe este proceso a la presidencia de Adolfo Suárez, sin olvidar las aportaciones de primera línea y del Rey, que incluso antes del pacto constitucional rechazó a cualquier forma de absolutismos»
11:12
Felipe González agradece el Toisón de Oro y no es un título nobiliario sino su posición durará tanto como nuestras vidas. «Una satisfacción aun mayor por compartirlo con la reina Sofía, una mujer admirable que ha entregado toda su vida a servir dignamente a España», destaca Felipe González.
11:10
Felipe González recibe el Toisón de Oro
11:06
Herrero de Miñón, ponente de la Constitución, agradece el reconocimiento a «una tarea colectiva en la que nos orgullecemos de estar». «La Corona, una vez más, expresa la integración de España. Esto es hacer que todos, aun diferentes y distintos, conservando su propia identidad, un solo cuerpo político: España».
11:03
Miguel Herrero de Miñón recibe el Toisón de Oro
11:02
«Intuyo que con ese reconocimiento se ratifica lo que la monarquía representa y asume en nuestro ordenamiento constitucional. Soy consciente de que su decisión supera toda prudencia. Y esto, como decía, me obliga y mucho. Espero saber honrar vuestra decisión. En caso contrario, señor, no dude en exigirla», concluye Roca.
11:01
Miquel Roca recibe el Toisón de Oro por todos aquellos «que se comprometieron con la causa de la libertad y la democracia». «La transición no puede ser un recuerdo porque transitar transitamos todos. Lo importante es el cómo», ha indicado uno de los dos padres vivos de la Constitución. «Hicimos de la palabra la vía del acuerdo y del consenso, una exigencia», ha apuntado antes de señalar que espera «honrar su decisión, en caso contrario no dude en exigírmelo».
10:58
Toma la palabra Miquel Roca, ponente de la Constitución
10:51
La reina Sofía recibe el Toisón de Oro
La reina Sofía recibe el Toisón de Oro por parte de Felipe VI.
10:50
El Rey concluye apelando al espíritu de la Transición, «la base más firme sobre la que seguir construyendo el futuro de España».
10:49
El Rey destaca el papel dela Reina Sofía durante todos los años de reinado y destaca el «apoyo incondicional» al rey Juan Carlos. «La figura de la reina Sofía, memoria afectiva de la España democrática. Nadie es dueño del mérito histórico, pero ofrecen ejemplo de responsabilidad, constancia y lealtad al ideal de una España democrática plural y europea».
10:46
«En la proyección hacia el exterior, al Corona aportó estabilidad, contribuyendo a la imagen de una democracia seria y confiable. Hoy recordamos y rendimos homenaje a aquellos años, a aquel proceso que aun con imperfecciones. El respeto, la concordia y el dialogo pueden transformar un país», expresa el Rey, quien destaca que los Toisones que se imponen este viernes es un reconocimiento a la labor que realizaron durante los años de la Transición. «Hicieron posible el gran pacto. Supieron convertir la necesidad de conceso en una autentica virtud cívica».
10:43
El Rey repasa algunas de las frases con las que los padres de la Constitución se definieron durante la Transición. «La Transición fue un acto de diálogo», continúa.
10:42
«La democracia no solo es su forma sino la búsqueda leal y conjunta que sirva mejor al bien común».
El Rey recuerda los momentos de la Transición y lo extrapola al momento actual de fuerte crispación. «En tiempos en los que el desacuerdo se expresa con crispación, mirar a ese periodo nos sirve para recordar el respeto frente al desprecio.. La búsqueda del acuerdo frente a la imposición. La democracia no solo es su forma sino la búsqueda leal y conjunta que sirva mejor al bien común».
10:40
El Rey destaca el papel de la Constitución. «En una sociedad marcada por décadas de represión, la generación de la transición tuvo el valor de asumir su responsabilidad y comprometerse con lo que España necesitaba en ese momento de cambio. Encontró en la reforma el camino hacia la democracia. Fue un logro cívico y social. Se puede hacer desde el acuerdo, la responsabilidad y la confianza mutua. El mejor legado es la Constitución de 1978. Fue una obra colectiva que permitió que España se reconociera así misma como una democracia europea».
10:38
«La monarquía supo acompañar un proyecto de país de todos y para todos»
El Rey recuerda las palabras del Reu Juan Carlos el día de su proclamación y destaca que la Monarquía a integró a todos los españoles y convocó a actuar con generosidad, altura de miras, y la voluntad de alcanzar un consenso de concordia nacional«. En aquel capitulo de nuestra historia, fue una institución garante de estabilidad. Supo acompañar con sentid de Estado las transformaciones políticas y sociales». «Supo acompañar un proyecto de país de todos y para todos», resalta el Rey.
10:36
El Rey da comienzo al acto: «Nos lleva a recordar un tiempo en el que España se abrió al dialogo, como camino para construir la convivencia democrática. Es muy importante hacerlo, porque quienes entonces éramos muy jóvenes, vimos como el país empezaba a transformarse poco a poco gracias a decisiones responsables, a gestos valientes y a cesiones de unos y otros. Pero quizá las otras generaciones no lleguen a hacerse una idea de todo lo que implicó dar forma a aquella convivencia».
10:32
Comienza el acto en el Palacio Real
Los Reyes, junto a la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, presiden ya en el Palacio Real el acto de que impondrá el Toisón de Oro a la Reina Sofía, González, Roca y Herrero
10:23
Juan Carlos I, el gran ausente este viernes
Juan Carlos I es el gran ausente de unos actos que conmemoran el aniversario de la vuelta de la monarquía. Aunque sí que estará este sábado en el almuerzo privado que la Familia Real celebrará en el Palacio de El Pardo, , como ya ocurrió hace dos años cuando la Princesa de Asturias juró la Constitución
10:20
Llegan los Reyes al Palacio Real
Llega la Familia Real a la plaza de la Armería, con lo que se dará comienzo a los actos oficiales.
10:16
Discurso de los nuevos caballeros y la nueva dama
En el Palacio Real se producirá una de las escenas de la jornada cuando los nuevos caballeros y la nueva dama de la orden intervengan tras la concesión del Toisón. Especialmente llamativas serán las palabras que dedique Felipe González, muy crítico con las políticas del Gobierno actual, a repasar su trayectoria frente a la asistencia de las principales autoridades del Estado, entre ellas el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y justo en la semana en la que la política ha vuelto a agitarse por decisiones judiciales
10:14
Aunque el Rey tomó la decisión de conceder el collar del Toisón de Oro a su madre el pasado mes de enero como testimonio de su «aprecio» por ella y para «reconocer públicamente su dedicación y entrega al servicio de España y de la Corona» durante las últimas décadas, la entrega no se había producido aún.
10:13
El Rey impondrá el Toisón de Oro a la Reina Sofía, González, Roca y Herrero
El acto central será el ingreso en la Orden del Toisón de Oro de la Reina Sofía, el expresidente del Gobierno Felipe González y de los dos 'padres' de la Constitución que aún siguen vivos, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca i Junyent.
10:12
Felipe VI celebra el 50 aniversario de la monarquía
El Rey Felipe VI preside este viernes actos en el Palacio Real y en el Congreso de los Diputados con los que se quiere recordar el 50 aniversario de la restauración de la monarquía tras la dictadura, en los que el gran ausente será precisamente el principal protagonista, Juan Carlos I, y que cuentan con el plantón anunciado de Vox y de los socios del Gobierno.
