En directo I El Rey reivindica «el respeto» de la Transición frente al «momento actual de fuerte crispación»

«Con 83 años y más de 60 de dedicación a la actividad política, no le sorprenderá que he tenido mucho tiempo para conocer nuestro país y pensar obre el. La gran cuestión histórica de España es la de la convivencia entre los españoles. No es cierto que tengamos un problema con España como tal. Con quien lo hemos tenido es entre nosotros. Por eso creo que nuestros problemas solo tienen una solución posible si se afirma la paz civil como poder supremo»., enfatiza González.