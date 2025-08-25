El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
Uno de los detenidos en operaciones antiyihadistas dirigidas por un juzgado de la Audiencia Nacional. EFE

Detenidos 95 investigados por yihadismo este año, seis más que en todo 2024

En el medio centenar de operaciones policiales desde enero han sido arrestados ocho menores radicalizados, que consumen más contenidos violentos en redes sociales

Mateo Balín

Mateo Balín

Lunes, 25 de agosto 2025, 12:14

Vallfogona de Balaguer, un pueblo de apenas 2.000 habitantes ubicado en la comarca ilerdense de la Noguera, fue escenario el pasado lunes de la ... última operación antiyihadista en el país ordenada por un juzgado de la Audiencia Nacional. Dos personas fueron detenidas por su presunta participación en delitos terroristas, en este caso adoctrinamiento y colaboración. Tras un año y medio de investigación en secreto, los agentes de la Policía Nacional con la ayuda de sus homólogos marroquíes, la DGST, actuaron tras determinar el elevado nivel de radicalización de los dos arrestados -uno ingresó en prisión tras comparecer ante el juez- y su consumo prolongado de material yihadista.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Blindan dos hospitales de Valladolid por el ingreso de los implicados en el tiroteo de Ávila
  2. 2 Detenido en el hospital de Valladolid un joven de 19 años implicado en el tiroteo mortal de Ávila
  3. 3 Bustamante hará parada en un pueblo de Valladolid durante su gira: precio de las entradas
  4. 4 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  5. 5 Un detenido por apuñalar a un joven de 22 años en Valladolid
  6. 6

    Muere Alfredo Hernández, catedrático de la UVA y analista de la sociedad castellana y leonesa
  7. 7 Detenido por amenazar de muerte y proferir insultos racistas a una camarera
  8. 8

    Del error en la vacuna al bache del accidente, las reclamaciones de indemnización a las administraciones
  9. 9 Una familia pionera en bautizos civiles en Valladolid: «Fue un día especial para presentar a Cloe»
  10. 10

    «Te voy a matar»: un vecino amenaza a la familia del alcalde de un pueblo de Segovia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Detenidos 95 investigados por yihadismo este año, seis más que en todo 2024

Detenidos 95 investigados por yihadismo este año, seis más que en todo 2024