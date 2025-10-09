Detenidos dos 'hackers' menores de edad por la filtración de datos personales de Sánchez el pasado septiembre

Efectivos de la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional han detenido en las últimas horas a dos 'hacker' menores de edad, acusados ... de estar detrás de la filtración el pasado septiembre de datos «sensibles» y personales de Pedro Sánchez y de su entorno familiar (tales como DNI y direcciones domiciliarias). Esa información fue publicada en foros de la denominada dark web y en un canal de Telegram por el pirata que se hacía llamar N4T0X, un pseudónimo tras el que, según fuentes de la investigación, se escondían los dos adolescentes capturados este jueves en Albacete y Cataluña.

El titular del juzgado central número 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, el pasado 21 de septiembre abrió una investigación 'secreta' sobre esa nueva filtración que afectó igualmente a información personal de los ministros de Defensa y Exteriores, Margarita Robles y José Manuel Albares, así como a los directores de la Policía Nacional y la Guardia Civil, Francisco Pardo y Mercedes González, y a miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), entre ellos a su directora, Esperanza Casteleiro. La filtración asimismo recogía datos de miembros del PSOE, PP, Vox, Sumar, EH Bildu y Podemos.

Según los documentos a los que tuvo acceso este periódico el pasado septiembre, los 'hackers' ahora detenido aseguraban haber perpetrado una «mega filtración» de «datos personales de la gran mayoría de los políticos españoles» usando una herramienta propia que denominaba «SpainData».

«Cansancio» y «corrupción»

Los autores del robo y de la publicación de exfiltración - que decían tener en su poder información sobre todo tipo de familiares de altos cargos y que se jactaban de poder acceder a datos personales del «100% de la población española»- afirmaban que esa acción era una forma de protesta ante el «cansancio» frente a la «corrupción, las malas gestiones y de la falta de transparencia».

El pasado mes de junio, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 1, Francisco de Jorge, ya abrió otra investigación por delito de terrorismo o contra altas autoridades del Estado por la difusión en redes sociales de datos personales de Sánchez, ministros, presidentes autonómicos y otros políticos. Entonces, los hackers difundieron números de teléfonos, direcciones de domicilios y mails de los altos cargos. En esta causa, los especialistas de la Comisaría General de Información analizan la filtración de un documento de 500 páginas con información personal de diversos políticos, entre ellos el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; la presidenta de Extremadura, María Guardiola, o la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.

A principios de pasado julio, los servicios de Información de la Policía en Las Palmas de Gran Canaria a dos jóvenes de 19 y 18 años (el estudiante de Informática Yoel O. Q. y su amigo Cristian Ezequiel S.M.) acusados de aquella filtración.