El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Leticia Aróstegui

David Sánchez: el presunto enchufe que iba a «quedar en nada»

La juez Biedma y la UCO transformaron en menos de un año los «recortes de prensa» en una causa en la que el hermano del presidente se arriesga a tres años de cárcel

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Martes, 23 de septiembre 2025, 11:52

Era junio de 2024 y en Moncloa llovía sobre mojado. Solo unas semanas antes, en abril, Pedro Sánchez se había cogido cinco días de reflexión ... sobre su futuro después de que el juez Juan Carlos Peinado decidiera abrir una investigación contra su mujer por tráfico de influencias y corrupción tras una denuncia de Manos Limpias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Abadía Retuerta y el Villa de Simancas lloran la muerte de Álvaro Gigosos en Traspinedo
  2. 2

    Un incendio obliga a desalojos en una residencia de ancianos asistidos en La Rubia
  3. 3 Stella, la hija de Antonio Banderas, celebra su despedida de soltera antes de su boda vallisoletana
  4. 4

    Investigada por homicidio imprudente la conductora implicada en el accidente mortal de San Agustín
  5. 5

    Horse lleva a Rumanía parte de la producción del motor HR10 que se fabrica en Valladolid
  6. 6

    «Reservaban en ocho sitios y venían al que querían»
  7. 7 Un grupo de encapuchados propina una brutal paliza a un hombre en Isla Dos Aguas
  8. 8

    Ardilla a la fuga: del Campo Grande a una cafetería de Recoletos
  9. 9 Investigan una agresión con robo en Cuéllar relacionada con la desaparición de una menor
  10. 10

    Valladolid vive el amanecer más frío en cuatro meses a la espera del veranillo de San Miguel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla David Sánchez: el presunto enchufe que iba a «quedar en nada»

David Sánchez: el presunto enchufe que iba a «quedar en nada»