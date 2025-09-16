El 60 cumpleaños de Ábalos: Sánchez, Marlaska, Montero y Bolaños en el restaurante de De Aldama

La famosa foto de Pedro Sánchez con Víctor de Aldama, el conseguidor del 'caso Koldo', en el acto de presentación del entonces candidato a la ... alcaldía de Madrid Pepu Hernández el domingo 3 de febrero de 2019 en el Teatro La Latina, no fue el único encuentro entre ambos. Carolina Perles, la exmujer de José Luis Ábalos, reveló la noche del lunes en Telecinco que el presidente del Gobierno y el empresario se vieron también el viernes 8 de diciembre de 2019 durante la celebración del 60 cumpleaños del entonces ministro de Transportes y mano derecha en el PSOE del propio Sánchez.

Perles dio detalles de esa celebración, a la que además del ya entonces jefe del Ejecutivo acudieron otros miembros del Gobierno como Félix Bolaños, María Jesús Montero o Fernando Grande-Marlaska, amén del omnipresente Koldo García, asesor del propio Ábalos.

La última de las tres exesposas de Ábalos confirmó un dato que ya conocían los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO): que la celebración de sexagésimo cumpleaños de Ábalos se celebró en un restaurante propiedad de Víctor de Aldama. Perles asimismo certificó otro extremo que la UCO sospechaba: que buena parte de ese evento corrió a cargo del conseguidor.

La celebración –según fuentes del caso- tuvo lugar en el ya desaparecido Wellow (también durante una época se llamó Tría), un local en el corazón financiero de Madrid, en las Cuatro Torres de Castellana, que De Aldama y su mujer abrieron hace una década.

En noviembre del pasado año, el propio conseguidor, al poco de ser excarcelado, en una entrevista en Cope, ya había adelantado que efectivamente se había visto con Sánchez en una segunda ocasión con motivo del cumpleaños del exministro.

Este lunes Perles, que sacó a la luz fotos de ese evento en el restaurante de las Cuatro Torres, explicó que la celebración fue una «merienda-cena» y que el presidente fue de los primeros en marcharse.

Llamada de Delcy

Durante el cumpleaños, explicó la exmujer de Ábalos, De Aldama recibió una llamada del vicepresidenta venezolana. Ella, afirmó, no llegó a escuchar el contenido de la conversación, pero reveló que el empresario le pasó el teléfono al entonces ministro para que Delcy Rodríguez le felicitara. Todo ello fuera del local y lejos de oídos indiscretos.

Esa llamada de felicitación ese 8 de diciembre de 2019 tuvo lugar solo unas semanas antes del misterioso viaje de la mano derecha de Nicolás Maduros a Barajas la noche del 20 de enero de 2020, a pesar de que la mandataria venezolana tenía prohibida su entrada a la UE. Una visita de la que Ábalos, según consta en el sumario, avisó a Pedro Sánchez unos días antes.