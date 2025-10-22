El Constitucional tumba la maniobra de Ábalos para tratar de anular la investigación de la UCO La corte inadmite por unanimidad el recurso en el que el exministro denunciaba que la Guardia Civil había violado sus derechos por haberle investigado siendo aforado

Primer portazo del Constitucional a las maniobras de José Luis Ábalos para intentar invalidar la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia ... Civil que le ha servido su imputación en el denominado 'caso Ábalos-Cerdán-Koldo'. La Sección Segunda de la Sala Primera del tribunal, por unanimidad, ha acordado inadmitir a trámite el recurso de amparo promovido por el exministro, quien había denunciado la violación de sus derechos fundamentales por, según él, haber sido investigado por los agentes del instituto armado antes de que el Congreso de los Diputados aprobara el suplicatorio remitido por el Supremo.

La corte de garantías ha acordado ni siquiera entrar a estudiar el escrito del exsecretario de Organización del PSOE «dada la manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo, condición para que el Tribunal pueda ejercer dicha tutela». En concreto, el ahora diputado del Grupo Mixto recurrió ante el Constitucional la resolución de la Mesa del Congreso del pasado 16 de enero en la que se certificaba «que la función representativa del recurrente como diputado no se ha visto afectada por ser investigado por la Guardia Civil antes de haber sido solicitado y obtenido su suplicatorio».

