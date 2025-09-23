Compromís romperá la unidad de voto en Sumar y no apoyará el traspaso de la inmigración a Cataluña

El diputado de Compromís dentro de Sumar, Alberto Ibáñez, ha anunciado que su formación romperá la unidad del Grupo Plurinacional y no apoyará la proposición ... de ley de PSOE y Junts para traspasar las competencias en materia de inmigración a Cataluña.

Ibáñez, que se inclina más por el 'no' que por la abstención, se desmarca de Sumar al considerar que el preámbulo del texto es «racista» y que busca señalar al colectivo de los inmigrantes.

En cualquier caso, la iniciativa estaba destinada a decaer después de que Podemos anunciara su voto en contra al opinar que la proposición era abiertamente racista. Los diputados de la formación morada se unirán así a los del PP y Vox para tumbar la propuesta.