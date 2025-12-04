La comisión del 'caso Koldo' interroga esta mañana al exmano derecha de Cerdán en el PSOE

La comisión del 'caso Koldo' en el Senado interroga esta mañana a Juanfran Serrano Martínez, quien durante tres años fue la mano derecha de Santos ... Cerdán como secretario adjunto de Organización del PSOE. Serrano, diputado por Jaén, contra todo pronóstico sobrevivió no obstante a la defenestración de su exjefe tras la imputación y encarcelamiento del exdirigente socialista el pasado junio y en la actualidad sigue en la Ejecutiva de Ferraz como secretario de Política Municipal del partido.

La comisión de la Cámara Alta, controlada por el PP, ha llamado a Serrano exclusivamente por su cercanía durante los últimos años a Santos Cerdán, quien ha vuelto a ser citado por este mismo órgano el próximo 17 de diciembre. Lo cierto es el nombre de Serrano no aparece citado en ninguno de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Y ello, a pesar de que este parlamentario por Jaén y exalcalde de la localidad jienense de Bedmar y Garcíez era poco menos que la sombra del exnúmero 2 del PSOE durante los años en que Cerdán, según los investigadores, se repartía mordidas con José Luis Ábalos y Koldo García fruto del amaño de concursos públicos.

Conversaciones con Puigdemont

La cercanía del compareciente al supuesto jefe de la trama corrupta era tal que el diputado andaluz, considerado uno de los miembros más eficientes de la 'fontanería' del partido, acompañó a Santos Cerdán en sus viajes internacionales para verse con Carles Puigdemont a fin de pactar la investidura de Pedro Sánchez a cambio de la ley de amnistía.

Entre sus méritos también está el de haber muñido el acuerdo con el partido provincialista Jaén Merece Más para arrebatarle al PP la alcaldía de la ciudad de Jaén, única capital de provincia andaluza en manos del PSOE.

Serrano -casado Adriana Maldonado, diputada socialista por Navarra como Cerdán- cuando su antiguo jefe y amigo cayó el pasado verano tras la publicación del informe de la UCO con los audios de Koldo que certificaban la participación de Santos en los amaños, puso tierra de por medio con él. En X se declaró «en shock, triste y con mucho dolor» y afirmó que lo relatado por la Guardia Civil «no se corresponde con el Santos Cerdán» con el que había trabajado codo con codo «durante estos últimos tres años».