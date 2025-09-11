El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Primeros encontronazos entre manifestantes y policías en la salida de la Vuelta en Valladolid
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este miércoles en el Congreso. EP

El CIS de Tezanos dispara al PSOE y le da nueve puntos sobre el PP

Los socialistas lograrían el 32,7% de los votos, por delante del PP, que se quedaría en el 23,7%, con Vox en el 17,3% y Sumar, en el 7,9%, según el barómetro de septiembre

Álvaro Soto

Madrid

Jueves, 11 de septiembre 2025, 12:51

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) da nueve puntos de ventaja al PSOE respecto al PP. Según su barómetro de septiembre, el PSOE alcanzaría el ... 32,7% de estimación de voto, mientras que el PP obtendría el 23,7%; Vox, el 17,3%; Sumar, el 7,9%, y Podemos, el 4,3%.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así es el nuevo recorrido de la Contrarreloj de Valladolid
  2. 2 El nuevo recorrido de la contrarreloj de La Vuelta en Valladolid: cortes de tráfico, horarios y manifestaciones
  3. 3 La contrarreloj de Valladolid se reduce a 12 kilómetros por las protestas pro Palestina
  4. 4 Muere una motorista en una colisión con un coche en la VA-30
  5. 5 Hallan el cadáver de la mujer de 67 años desaparecida el 4 de agosto en Palencia
  6. 6 El secretario de Organización de Podemos pide «boicotear» la contrarreloj para impedir que «llegue al final»
  7. 7

    Caótico encierro en Alaejos que termina con un toro en el patio de la residencia de ancianos
  8. 8

    Guía para sobrevivir este jueves a los cortes de tráfico por la Vuelta en Valladolid
  9. 9

    El estado del cuerpo hallado cerca del PRAE complica su identificación
  10. 10

    ¿Qué ha costado que la Vuelta Ciclista pase por Valladolid?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El CIS de Tezanos dispara al PSOE y le da nueve puntos sobre el PP

El CIS de Tezanos dispara al PSOE y le da nueve puntos sobre el PP