El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Foto del informe de la UCO rescatada del móvil de Alonso en la que se ve a Cerdán y Pelegrini en 'El Penta' R.C.

Cerdán utilizaba el mítico bar de la canción 'Chica de ayer' para sus 'negocios'

La UCO ha encontrado fotos en el dispositivo del dueño de Servinabar con el exdirigente socialista y exceo de Acciona Construcción en 'El Penta', icono de la movida madrileña

Melchor Sáiz-Pardo, Sara I. Belled, Guillermo Villar y Álex Sánchez

Martes, 18 de noviembre 2025, 15:20

Comenta

Pocas canciones son tan icónicas de la movida madrileña como la 'Chica de ayer' de Antonio Vega con grupo Nacha Pop. Y pocos bares son ... tan conocidos de aquella época como el mítico 'Pentagrama', más conocido como 'El Penta', en la Calle de la Palma 4 , en pleno barrio de Malasaña, en Madrid. Antonio Vega, incluso, en un pasaje de su famosa canción homenajeó a este garito: «Y luego por la noche a El Penta a escuchar, canciones que consiguen que te pueda amar».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Bloquea el paso de un autobús en Parquesol y agrede al chófer por «adelantarle»
  2. 2

    Se lanza a las vías del tren en la estación de Valladolid para salvar a un hombre ebrio
  3. 3 Un millón de euros para la reforma de los pisos de Óscar Puente y Ana Redondo en Madrid
  4. 4 Colisión con una mujer herida en la rotonda de Villanubla
  5. 5

    Trepan para asaltar la fábrica Dulces El Toro y se llevan pertenencias de escaso valor
  6. 6 Ganaderos y pilotos de globos llegan a las manos tras un aterrizaje en Segovia
  7. 7

    Falele se jubila: San José despide a su panadero de toda la vida
  8. 8

    Un «chorro polar» desplomará los termómetros y traerá un ambiente «plenamente invernal» a Valladolid
  9. 9 Buscan a un hombre de 42 años desaparecido desde el pasado viernes en Palencia
  10. 10

    El edificio del siglo XIX bajo el que se encuentra el mayor tesoro de Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Cerdán utilizaba el mítico bar de la canción 'Chica de ayer' para sus 'negocios'

Cerdán utilizaba el mítico bar de la canción &#039;Chica de ayer&#039; para sus &#039;negocios&#039;