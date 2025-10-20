El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Pablo Creso y Francisco Correa en la sesión del juicio de Gürtel de este lunes Efe

Los cabecillas de Gürtel admiten el fraude a Hacienda en el último juicio a la trama corrupta

La Fiscalía confirma en la primera jornada de la vista que 20 de los 25 acusados han admitido los hechos

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 20 de octubre 2025, 12:09

Los cabecillas de la trama Gürtel han admitido el fraude a Hacienda y el blanqueo de capitales en el último juicio contra la trama corrupta que salpicó al Partido Popular de Mariano Rajoy ... . Según reveló la Fiscalía en la primera sesión de esta vista oral en la Audiencia Nacional, 15 de los 20 acusados –entre ellos, el líder de la trama 'Gürtel', Francisco Correa, y su mano derecha, Pablo Crespo- han llegado a un acuerdo de conformidad con el Ministerio Público a cambio de una condena menor por las irregularidades fiscales que cometieron con motivo de la ocultación de patrimonio, «en gran parte presuntamente procedente de actividades ilícitas investigadas en las piezas separadas».

