El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla

Asesinos, pederastas, narcos... así son los nuevos delincuentes 'más buscados'

La Policía Nacional, tras el éxito de anteriores ediciones de 'most wanted', le da una nueva vuelta a sus campañas e incorpora imágenes generadas por IA sobre posibles aspectos que podría tener los diez huidos

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 24 de noviembre 2025, 09:24

Comenta

Inteligencia Artificial para tratar de localizar a los criminales huidos más peligrosos de España. La Policía Nacional ha decidido darle una vuelta de tuerca más ... a sus ya exitosas campañas de carteles de los diez delincuentes 'más buscados' del país y al habitual cartel con las fotografías de los 'most wanted', tipo Salvaje Oeste, ahora suma un video en el que, a través de la tecnología, recrea los posibles aspectos que estos delincuentes podrían tener.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un local en contra del aborto abrirá en Valladolid frente a la única clínica que los practica en la ciudad
  2. 2

    La Policía busca a un pirómano en el barrio Hospital tras una segunda noche de incendios
  3. 3 La Policía Local de Arroyo frustra en una misma madrugada un intento de suplantación policial y una acción vandálica
  4. 4

    Lazos vallisoletanos en el juicio al fiscal general
  5. 5

    «Cariño, está calcinado»
  6. 6

    El matrimonio de Puente Duero que dice adiós a su frutería después de 52 años
  7. 7

    Los Santos Pilarica vive su segundo boom inmobiliario con 696 viviendas en marcha
  8. 8

    Relevo en la medicina de Urgencias y Emergencias, Gonzalo Ibáñez pasa el testigo a Rosa Ibán
  9. 9

    El American Dream cumple un cuarto de siglo: un clásico de la noche que viró al tardeo
  10. 10

    Vicente y Marisa cierran El Jardín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Asesinos, pederastas, narcos... así son los nuevos delincuentes 'más buscados'

Asesinos, pederastas, narcos... así son los nuevos delincuentes &#039;más buscados&#039;