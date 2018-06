Ascienden a 130 las personas rescatadas hoy de doce pateras en aguas del Estrecho Algunos de los inmigrantes rescatados ayer en aguas del Estrecho. / Efe Salvamento Marítimo rescató ayer a cerca de 800 inmigrantes en las costas españolas EUROPA PRESS Tarifa Domingo, 24 junio 2018, 10:50

Salvamento Marítimo ha rescatado desde la madrugada de este domingo a 130 personas de origen subsahariano y magrebí cuando viajaban a bordo de una docena de pateras localizadas en aguas del Estrecho de Gibraltar.

Según ha informado un portavoz del organismo dependiente del Ministerio de Fomento, el centro de Salvamento en Tarifa ha recibido desde la madrugada sucesivos avisos de salida de pateras, el primero de ellos alrededor de las 3,30 horas, que le ha llevado a movilizar a las Salvamar 'Atria', 'Arcturus' y 'Denébola', que han acudido a la zona.

La Salvamar 'Atria' rescataba a la primera de esta docena de pateras sobre las 6,00 horas, con doce personas a bordo, según ha detallado la misma fuente. Posteriormente, la misma 'Salvamar' ha rescatado a la segunda patera -con once personas-; a la tercera -con seis ocupantes-; a la cuarta -en la que viajaban once personas-; a la sexta -con diez personas-; a la octava -con doce viajeros-; a la undécima -con doce ocupantes-, y a la duodécima, en la que iban once personas.

Por su parte, la 'Salvamar Arcturus' se ha encargado del rescate de la quinta patera -con diez personas-; la séptima -con doce ocupantes-; la novena -con doce inmigrantes-, y la décima, con once.

Ambas embarcaciones de Salvamento Marítimo han regresado en tiempo diferente al puerto de Tarifa, donde han desembarcado a las personas rescatadas. Por su parte, desde el centro coordinador de Emergencias 112 se ha activado a la Guardia Civil, a Cruz Roja, a Cuerpo Nacional de Policía y a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) a propósito del rescate de estas pateras, según ha informado el 112 en un comunicado.