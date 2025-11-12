El secretario general del PSE, Eneko Andueza, ha viajado esta semana a Bruselas donde ha mantenido reuniones de alto nivel. En su agenda destacan dos ... temas «muy importantes para Euskadi» como son las políticas de Vivienda y la oficialidad del euskera, catalán y gallego en las instituciones europeas, una medida que era un requisito de Junts para el pacto de investidura de Pedro Sánchez y que el PSOE trata de avanzar tanto en el Consejo como en la Eurocámara. Andueza confía en lograr la oficialidad del euskera en el Parlamento Europeo, pero el vicepresidente de esta institución, el también socialista Javi López, ha criticado al Partido Popular por poner «palos en las ruedas» a esta iniciativa.

Andueza ha destacado «los importantes pasos adelante» que se están dando en el grupo de trabajo de las lenguas en la Eurocámara, donde hay que trabajar «con discreción y eficiencia». «Si esta medida sale adelante será gracias a la influencia y el trabajo de los socialistas», ha subrayado el líder de los socialistas vascos.

Por su parte, Javi López ha informado sobre los avances en el grupo de trabajo del Parlamento Europeo, donde esta iniciativa debe lograr una mayoría para poder salir adelante. «Estamos estudiando a fondo las implicaciones jurídicas y operativas de hacer oficiales el euskera, catalán y gallego. Debemos lograr ocho votos, los socialistas aportamos 5, pero no encontramos la complicidad ni la comprensión de los populares», ha señalado y ha acusado al PP de «poner palos en las ruedas».

Estos dos días, el dirigente de los socialistas vascos se ha reunido con los vicepresidentes de la Comisión Europea, Teresa Ribera y Raffaele Fitto, con la presidenta de la Comisión de Vivienda de la Eurocámara, Irene Tinagli, y la eurodiputada Idoia Mendia, entre otros. En materia de Vivienda, Andueza ha puesto en valor las medidas que ha impulsado el consejero de Vivienda del Gobierno vasco, Denis Itxaso, y ha insistido en que debe haber un paraguas de protección europeo, algo que le trasladó al vicepresidente Fitto.

Con él también habló de la conexión de alta velocidad entre España y Francia -que la Comisión Europea quiere tener finalizada para 2035- y del impulso a la 'Y vasca' a través de la conexión con Irún. «La 'Y vasca' es fundamental para el desarrollo y la modernización de nuestro tejido productivo, para impulsar nuestra competitividad y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía vasca», ha destacado.