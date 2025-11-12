El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El líder del PSE, Eneko Andueza, charla con la eurodipuada Idoia Mendia y con el vicepresidente del Parlamento Europeo, Javi López. E. C.

Andueza confía en lograr la oficialidad del euskera en el Parlamento Europeo

Los socialistas señalan al Partido Popular por poner «palos en las ruedas» de esta iniciativa, que requiere de una mayoría para su aprobación

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 11:39

Comenta

El secretario general del PSE, Eneko Andueza, ha viajado esta semana a Bruselas donde ha mantenido reuniones de alto nivel. En su agenda destacan dos ... temas «muy importantes para Euskadi» como son las políticas de Vivienda y la oficialidad del euskera, catalán y gallego en las instituciones europeas, una medida que era un requisito de Junts para el pacto de investidura de Pedro Sánchez y que el PSOE trata de avanzar tanto en el Consejo como en la Eurocámara. Andueza confía en lograr la oficialidad del euskera en el Parlamento Europeo, pero el vicepresidente de esta institución, el también socialista Javi López, ha criticado al Partido Popular por poner «palos en las ruedas» a esta iniciativa.

