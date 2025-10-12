El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Luis Pérez Fernández, alias 'Alvise', a su llegada al Tribunal Supremo para declarar por una de las cuatro causas abiertas. EFE

Alvise y el maletín que lo cambió todo: cuatro causas abiertas en medio año

El Tribunal Supremo ha abierto cuatro procedimientos penales al eurodiputado desde abril tras la presunta financiación ilegal de su partido en las europeas de 2024

Mateo Balín

Mateo Balín

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:14

El eurodiputado Luis Pérez Fernández, alias 'Alvise', superó el pasado martes una simbólica marca en el Tribunal Supremo que estableció hace 15 años Baltasar Garzón. ... El líder de la agrupación de electores Se Acabó la Fiesta (SALF) acumula en solo medio año cuatro causas abiertas por la Sala Segunda (Penal) del alto tribunal, el órgano encargado de investigar a los aforados nacionales, mientras que el exjuez de la Audiencia Nacional llegó a conocer tres procedimientos simultáneos en doce meses entre 2009 y 2010, uno de los cuales -las escuchas a los abogados del 'caso Gürtel- supuso su inhabilitación durante 11 años de la carrera por un delito de prevaricación.

