El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, y Paco Salazar, exmiembro de la Ejecutivo del PSOE R.C

Alegría justifica como un «encuentro personal» su cena con Salazar, el exdirigente del PSOE apartado por acoso

La ministra cenó con el excargo de Moncloa forzado a dimitir en julio, tras ser señalado por dos mujeres por su conducta cuando era su jefe

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Martes, 4 de noviembre 2025, 15:16

Comenta

El fantasma de Francisco Salazar, el exresponsable de la Coordinación Institucional de la Presidencia del Gobierno y secretario de Acción Electoral y Análisis de ... la ejecutiva del PSOE, vuelve a aflorar cuatro meses después de que fuera apartado abruptamente de sus responsabilidades tras las acusaciones de una trabajadora de Moncloa y otra del partido de conductas indebidas -acoso- cuando era jefe de ambas. Hoy, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros semanal, la ministra portavoz, Pilar Alegría, se ha visto obligada a responder sobre la cena que mantuvo en un restaurante madrileño este lunes. Alegría lo ha justificado como un «encuentro en el ámbito personal» con «una persona» a quien conoce «desde hace muchos años y a la que no veía hace medio». «Sin más», ha tratado de zanjar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    A la venta un chalé con okupas por 107.000 euros que incluye el desalojo en el precio
  2. 2 Alerta alimentaria por la presencia de un componente cancerígeno en unos frutos secos
  3. 3 Descubre cuánto se ha pagado por 300 botellas de Vega Sicilia en una subasta en Suiza
  4. 4 Búscate en la grada del estadio José Zorrilla
  5. 5

    Así será la Ciudad de la Justicia que Valladolid estrenará en 2029
  6. 6 Imputado un menor de Valladolid tras cometer cinco delitos en ocho días
  7. 7

    La Ciudad de la Justicia hace un guiño a la zona palaciega: 22.300 metros cuadrados y 43,7 millones
  8. 8 Muere el jinete Adán Esterlich tras sufrir un accidente
  9. 9

    El chalé de la familia Aragón en el paseo de España
  10. 10

    La demolición interior del hotel Felipe IV para su rehabilitación crea un angosto túnel para peatones en Gamazo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Alegría justifica como un «encuentro personal» su cena con Salazar, el exdirigente del PSOE apartado por acoso

Alegría justifica como un «encuentro personal» su cena con Salazar, el exdirigente del PSOE apartado por acoso