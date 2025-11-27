El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Víctor de Aldama llega al Tribunal Supremo en una declaración anterior Efe

Aldama vuelve hoy ante el juez con el ministro Ángel Víctor Torres en su diana

El conseguidor de la trama ha recuperado en las últimas horas copias de los iPhone 15 y 13 Pro en los que asegura que tiene pruebas claves del caso

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 27 de noviembre 2025, 06:50

Comenta

Víctor de Aldama vuelve a comparecer esta mañana de jueves como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, el mismo instructor ante ... el que hace ahora un año decidió convertirse en 'arrepentido', confesar su papel en la trama 'Ábalos-Koldo-Cerdán' y, de paso, conseguir su libertad por esas revelaciones que todavía a día de hoy colean. Ahora, el magistrado Moreno le ha llamado para profundizar en el papel de una de las personas a las que el conseguidor señaló entonces como supuesto corrupto y al que seguido acusando en los últimos meses: el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer de 78 años tras precipitarse desde un balcón en Parquesol
  2. 2

    Una empresa mexicana especializada en IA prevé crear 500 empleos en Valladolid en cinco años
  3. 3

    Una árbitra usa el protocolo antiviolencia en un partido juvenil en Valladolid: «Payasa, hija de puta, sinvergüenza»
  4. 4 Así será Valladolid en 2026: lugares, edificios y negocios que se transformarán
  5. 5 Atribuyen al asesino de Eli ocho delitos en Medina de Rioseco y Villabrágima
  6. 6 Tres detenidos por lanzar droga y móviles en pelotas de tenis a la cárcel de Segovia
  7. 7 El salmantino Fernández Vera cae fulminado en la crisis por el desfalco en la investigación del cáncer
  8. 8

    Evacúan una empresa de Boecillo por una nube roja generada por una reacción química
  9. 9 Vuelve el mercado navideño a la Plaza Mayor: oferta, horarios y días de apertura
  10. 10

    «La estación habría que repensarla porque no es idónea para soterrar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Aldama vuelve hoy ante el juez con el ministro Ángel Víctor Torres en su diana

Aldama vuelve hoy ante el juez con el ministro Ángel Víctor Torres en su diana