El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
La alcaldesa de Fernán Caballero (Ciudad Real), Beatriz Dorado.

La alcaldesa de Fernán Caballero (Ciudad Real), Beatriz Dorado. PP

Una alcaldesa de Ciudad Real denuncia amenazas para forzar su dimisión

La edil del PP asegura que no se marchará pese a los chantajes

J.M.L.

Ciudad Real

Lunes, 25 de agosto 2025, 13:54

La alcaldesa de Fernán Caballero (Ciudad Real), Beatriz Dorado, del PP, denunció este lunes públicamente una amenaza que sufrió el pasado 31 de julio con ... el fin de provocar su dimisión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Blindan dos hospitales de Valladolid por el ingreso de los implicados en el tiroteo de Ávila
  2. 2 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  3. 3 Bustamante hará parada en un pueblo de Valladolid durante su gira: precio de las entradas
  4. 4 Detenido en el hospital de Valladolid un joven de 19 años implicado en el tiroteo mortal de Ávila
  5. 5 Un detenido por apuñalar a un joven de 22 años en Valladolid
  6. 6 Detenido por amenazar de muerte y proferir insultos racistas a una camarera
  7. 7

    Muere Alfredo Hernández, catedrático de la UVA y analista de la sociedad castellana y leonesa
  8. 8

    «Te voy a matar»: un vecino amenaza a la familia del alcalde de un pueblo de Segovia
  9. 9

    Del error en la vacuna al bache del accidente, las reclamaciones de indemnización a las administraciones
  10. 10 Una familia pionera en bautizos civiles en Valladolid: «Fue un día especial para presentar a Cloe»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Una alcaldesa de Ciudad Real denuncia amenazas para forzar su dimisión