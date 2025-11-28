El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Yassine Kanjaa, el presunto yihadista que irrumpió con un machete en dos iglesias de Algeciras y asesinó al sacristán Diego Valencia Efe

El tribunal interna 30 años al asesino del sacristán de Algeciras por «alteración psiquiátrica»

La Audiencia Nacional le absuelve del crimen de enero de 2023, descarta su carácter terrorista y ordena su ingreso en un centro especializado al apreciar la eximente completa

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Viernes, 28 de noviembre 2025, 11:55

Comenta

La Audiencia Nacional ha absuelto a Yassin Kanjaa, el joven marroquí juzgado por el asesinato del sacristán Diego Valencia, ocurrido en Algeciras el 25 de ... enero de 2023, y por causar heridas a otras dos personas. El tribunal aprecia la eximente completa de alteración psiquiátrica en el momento de los hechos, considera que no hubo motivaciones yihadistas en el ataque y ordena su internamiento por un plazo máximo de 30 años en un establecimiento psiquiátrico penitenciario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Luces de Navidad en Valladolid: horarios, espectáculos y calles iluminadas
  2. 2

    Los funcionarios recibirán en diciembre una paga de casi 1.000 euros de media por la subida
  3. 3

    Dos familias enfrentadas en el rellano de su casa terminan en los juzgados de Valladolid
  4. 4 La Junta pagará 7.000 euros a un cazador después de que un lobo matara a su perro
  5. 5 Muere un hombre de 89 años tras ser atropellado en la CL-615 en Saldaña
  6. 6

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  7. 7

    Una gran ola de luz recorre Valladolid con el encendido navideño en 81 calles y 24 plazas
  8. 8 La Guardia Civil detiene a la exabadesa de Belorado tras un registro en el convento
  9. 9

    Almada no quiere ser un lastre: «No me aferro al contrato; me pagan lo que trabajé y tienen las manos liberadas»
  10. 10 Carlos Lozano habla de su nueva vida como pastor: «Vivo en la naturaleza absoluta»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El tribunal interna 30 años al asesino del sacristán de Algeciras por «alteración psiquiátrica»

El tribunal interna 30 años al asesino del sacristán de Algeciras por «alteración psiquiátrica»