El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Santiago Abasacal presencia el desfile del 12-O de 2024. EP

Abascal dará plantón al Rey en el desfile del 12-O para «no blanquear al Gobierno corrupto»

El líder de Vox no acudirá por primera vez a la tribuna de autoridades y seguirá la parada militar «desde la calle»

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Sábado, 11 de octubre 2025, 11:54

Comenta

Santiago Abascal no asistirá este domingo al palco de autoridades para seguir el desfile militar del 12-O y lo seguirá, en cambio, «desde la ... calle». En Vox justifican el plantón al Rey alegando que su presidente «no quiere blanquear al Gobierno corrupto», en referencia a Pedro Sánchez y otros ministros de su Gabinete que sí estarán en la tribuna.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los síntomas de las nuevas variantes de covid que aumentan los contagios este otoño
  2. 2 Detenido un menor por huir y embestir a un policía con un patinete eléctrico
  3. 3

    La tercera sartén olvidada al fuego en tres días deja heridos a dos jóvenes y su padre
  4. 4 Detienen a un padre por violar a su hija de 8 años junto con otros dos hombres en Madrid
  5. 5 Caen de un camión fardos de paja en llamas sobre la A-62 a su paso por Cabezón de Pisuerga
  6. 6 Tres heridos en accidentes en un intervalo de dos horas en Valladolid
  7. 7 Un menú diferente cada día con cocina de aprovechamiento en pleno barrio de La Rondilla
  8. 8

    La alcaldesa alemana herida de gravedad en su casa fue torturada por su propia hija adoptiva
  9. 9 Mueren dos personas en la colisión frontal entre una furgoneta y un turismo en Burgos
  10. 10

    El veranillo eterno de San Miguel se prolongará en Valladolid hasta después del puente del Pilar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Abascal dará plantón al Rey en el desfile del 12-O para «no blanquear al Gobierno corrupto»

Abascal dará plantón al Rey en el desfile del 12-O para «no blanquear al Gobierno corrupto»