José Luis Ábalos Efe

Ábalos pide al Supremo que expulse de la causa al PP y a Vox

El nuevo abogado del exministro tacha de «perversión» que los partidos políticos puedan personarse como acusación popular

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 23 de octubre 2025, 13:42

José Luis Ábalos ha pedido al juez del 'caso Koldo' en el Supremo, Leopoldo Puente, que expulse de la causa a los partidos políticos que ... ejercen como acusación popular, o sea al Partido Popular, que dirige a las organizaciones personas, y a Vox. En este procedimiento también figura Iustitia Europa, que formalmente también es un partido político, aunque sin representación. Esta petición es la primera maniobra del abogado del exministro, el exfiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista, que la pasada semana se hizo cargo de la defensa del imputado, tras la ruptura del diputado con su anterior letrado, José Aníbal Álvarez, después de que éste le presionara para llegar a un acuerdo con la Fiscalía.

